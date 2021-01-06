هيئة الاعتماد تقر استمرار الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

عمان – اقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية ومنح كلية الأعمال في كلية عمان الجامعية، وكلية الأميرة رحمة الجامعية، شهادتي ضمان الجودة.

ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة اليوم الاربعاء، على اقرار معايير الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس التغذية، والإطار العام لتعليمات الإدراج والتسكين على الإطار الوطني للمؤهلات.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الفنون المسرحية، وبكالوريوس وماجستير الموسيقى في الجامعة الأردنية، والبكالوريوس في تخصصات اللغة الانجليزية وآدابها واللغة الانجليزية التطبيقية واللغة الفرنسية/الانجليزية في الجامعة الأردنية/ العقبة، واللغة الفرنسية/ الانجليزية والرياضيات والفيزياء واقتصاديات المال والأعمال ونظم المعلومات المالية والمصرفية ونظم المعلومات المحاسبية والعلوم السياسية وعلم الحاسوب ونظم المعلومات الحاسوبية في جامعة آل البيت.

كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس وماجستير الكيمياء، وبكالوريوس الفيزياء والرياضيات في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس علم الحاسوب والنظم الحاسوبية للوسائط المتعددة والشبكات الحاسوبية ونظم المعلومات الحاسوبية، وبكالوريوس وماجستير هندسة البرمجيات، وبكالوريوس أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني في جامعة الإسراء، ودبلوم متوسط إدارة الفنادق وفنون الطهي في كلية عمون الجامعية التطبيقية، والدبلوم المتوسط في مساحة الطرق وحساب الكميات وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني وهندسة العمارة والتصميم الداخلي وإدارة الأعمال والمحاسبة في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

ووافق كذلك على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات المختبرات الطبية والتكييف والتبريد والتصميم الجرافيكي والصيانة الكهرو ميكانيكية وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة والاتصالات وشبكات الحاسوب والصيدلة والتمريض المشارك وعلوم الشريعة وفنون التصميم الداخلي والديكور وفنون الطهي ومخبرات الأسنان وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية والمعدات والتركيبات الكهربائية لبرنامج الدبلوم المتوسط في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني وهندسة العمارة والتصميم الداخلي وإدارة الأعمال والمحاسبة وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة والتكييف والتبريد والصيدلة والتمريض المشارك وأمن المعلومات والشبكات وفنون التصميم الداخلي والديكور وإدارة السياحة والضيافة وإدارة الفنادق لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، والصيدلة في جامعة جرش، والصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية.