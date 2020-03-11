هيئة البيئة في أبوظبي تطلق سياسة جديدة للمواد البلاستيكية

عمان- في إطار سعيها للتقليل من التأثيرات الضارة التي تسببها المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي سياسية أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة. تهدف السياسة إلى خفض استخدام المواد البلاستيكية (وغير البلاستيكية) المستخدمة لمرة واحدة، وإعلان إمارة أبوظبي خالية من الأكياس المستخدمة لمرة واحدة عام 2021، وذلك للحد من دخول هذه المواد إلى البيئة بالإضافة إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.

والسياسة، التي تأتي استكمالاً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- وارتباطه العميق بالاستدامة وشغفه للحفاظ على البيئة، جاءت بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار جهود حكومة إمارة أبوظبي للسعي نحو بيئة مستدامة ضمن مبادرات برنامج غدا ً21، والتي تهدف إلى تسريع تطور الاقتصاد بإمارة أبوظبي.

وسيتم تطبيق السياسة على مدى سنتين (2020-2021) من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة وتحليل الآثار بالاستناد على إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المحددة. وقد تم إعداد هذه السياسة بالتعاون مع 12 من الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة. كما تم إشراك 6 من منافذ البيع الكبرى وإشراك القطاع الخاص المنتج للمواد البلاستيكية في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

يتضمن نطاق السياسة وضع تشريع من أجل الحد من استخدام هذه المواد عبر التدرج في الإجراءات لتحفيز خفض استهلاك الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، ووضع رسوم عليها وصولاً إلى حظرها الشامل، بالإضافة إلى وضع الرسوم على عدد من المواد الأخرى ذات البدائل المتاحة ومنع توزيعها مجاناً للمستهلك النهائي.

وسعيا إلى تحقيق رؤية الإمارة بإيجاد نظام إدارة مستدام بيئياً، حددت السياسة أكثر 16 مادة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة والتي تعتبر النسبة الأكبر من النفايات البحرية وفق الدراسات العالمية والتي سيتم استهدافها بدرجات متفاوتة خلال عملية تطبيق السياسة. وتتضمن الأدوات محفزات لخفض الاستهلاك بالدرجة الأولى ووضع رسوم على بعض منها وتشمل هذه المنتجات الأكياس البلاستيكية والأكواب وأغطيتها وأدوات الطعام والعيدان البلاستيكية أما القناني البلاستيكية سيتم استهدافها عبر برنامج لاستردادها مبني على المحفزات.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “إن إطلاق السياسة يعكس التزامنا التام تجاه الانتقال نحو نظام اقتصادي متطور يطبق منظور الاستدامة في إمارة أبوظبي ويقلل من المخلفات ويحمي النظم البيئية الحيوية لدينا”.

كما أشارت الدكتورة الظاهري إلى أنه “ومن خلال إصدار هذه السياسة تكون إمارة أبوظبي قد انضمت إلى ما يزيد عن 127 دولة حول العالم اتخذت إجراءات لحظر أو تقييد استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وعليه وُضعت هذه السياسة تماشياً مع الخطط الوطنية والمعايير الدولية، والتي تضع الإمارة في مسار ريادي بالعمل على خفض استخدام المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية التي يمكن تلافيها وذلك بحلول عام 2021”.