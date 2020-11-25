هيئة الرواد تنعى رائد كرة اليد الراحل منير صوبر

عمان – الغد – نعت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية رائد كرة اليد الراحل منير حسني صوبر شوماف، الذي انتقل إلى رحمته تعالى مساء امس الثلاثاء وشيع جثمانه اليوم عن عمر (71) عاما.

واستذكر محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة الرواد أهتمامات الفقيد في مجال الرياضة والشباب وبخاصة في مجال لعبة كرة اليد حيث كان الفقيد في ريعان شبابه أحد روادها لاعبا في صفوف فريق النادي الأهلي والمنتخب الوطني داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.

ويشار إلى ان الفقيد الراحل شغل العديد المواقع وزيرا للصناعة والتجارة والتموين بين عامي 1996 و1997 ونائبا في مجالس النواب 12، 13 ،15 و16، وعينا في مجالس 21، 26 و27، وكان صوبر من نشطاء العمل الخيري والأجتماعي والرياضي والشبابي ومن المتفاعلين مع انشطة النادي الأهلي بكافة نشاطاتها وكذلك الجمعية الخيرية الشركسية.