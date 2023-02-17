هيئة السياحة.. مليونا دينار لحملة تسويق المملكة في السعودية والكويت

محمد أبو الغنم – علمت “الغد”، من مصدر سياحي مطلع، أن كلفة الحملة الأخيرة لتسويق المملكة سياحيا في السعودية والكويت بلغت مليوني دينار.

وبين المصدر، أن الحملة تستهدف التسويق للمملكة خلال الربيع المقبل.

وانتقد المصدر نفسه، إنفاق هذا المبلغ في الوقت الحالي، في ظل عدم وجود عطل رسمية في السعودية والكويت خلال الفترة المقبلة، ما يسمح لمواطني البلدين بإجراء زيارات طويلة للمملكة.

وأضاف “المفترض أن تقوم هيئة تنشيط السياحة بحملاتها الترويجية والتسويقية لزيارة المملكة في السعودية والكويت خلال عطلة عيد الفطر السعيد”.

وأشار المصدر إلى أنه من الأولى أن تقوم الهيئة بصرف هذا المبلغ على تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الموجودة في بعض من المواقع السياحية والأثرية التي تفتقر لهذه الخدمات والتي تعاني بنيتها التحتية من التهالك؛ إذ إن بعضها يحتاج الى مرافق عامة ودورات مياه، وهي خدمات بالحد الأدنى يحتاجها السائح الأجنبي والعربي، إضافة الى السائح الداخلي.

وأضاف المصدر أنه، خلال الأيام الحالية، السياحة الوافدة محدودة، لذا يجب التركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات لاستقبال زوار المملكة في مواقع سياحية وأثرية متكاملة ويوجد فيها احتياجات الزائر كافة.

وحاولت “الغد” الاتصال مع هيئة تنشيط السياحة، لكن لم يتسن الرد على استفساراتها حول توقيت الحملة التسويقية وكلفتها في السعودية والكويت.

وأطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية “إعلانية” في كل من السعودية والكويت، لترويج المملكة كوجهة سياحية مميزة جاذبة خلال موسم الربيع المقبل.

وبحسب بيان للهيئة الأسبوع الماضي، أوضح مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبد الرزاق عربيات، أن إطلاق الحملة التسويقية يأتي لاستقطاب المواطنين القاطنين في تلك الدول لزيارة المملكة خلال موسم الربيع والإجازات والأعياد.

وأشار عربيات إلى أن الحملة التسويقية الإعلانية تضمنت إظهار المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة خلال موسم الربيع، مؤكدا أن الأردن يتمتع بوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية يفضلها السياح.