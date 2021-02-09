هيئة الطاقة تحصل على ايزو إدارة الشكاوى

عمان – الغد – حصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على شهادة الايزو 10002 لنظام إدارة شكاوى المتعاملين لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في الأردن تحصل على هذه الشهادة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون، في تصريح صحفي أمس، إن الهيئة حصلت على شهادة الايزو 10002 من خلال شركة “SGS” السويسرية التي تعتبر من أهم الشركات المتخصصة في منح مثل هذه الشهادات الدولية، وذلك بعد الانتهاء من إجراء تدقيق شامل للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في إدارة شكاوى متلقي الخدمة، ومطابقتها مع المعايير الدولية التي وضعتها هيئة الآيزو الدولية.

وأكد اللبون أن إدارة شكاوى متلقي الخدمة تعد من أهم المحاور التي تركز عليها الهيئة من أجل الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الرضى عن تقديم الخدمة وتمكين الهيئة من التعامل مع الشكاوى بفاعلية ومهنية عالية ومعالجتها بالسرعة الممكنة من خلال ترسيخ ثقافة الشفافية في التعامل مع هذه الشكاوى.

وأشار إلى أن الحصول على شهادة الآيزو 10002 يعكس جهود الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع شكاوي العملاء ومتلقي الخدمة، بفضل جهود كوادر الهيئة التي ساهمت في الحصول على هذه الشهادة التي تعمل وفق آليات تقوم على الاستفادة من آراء ومقترحات العملاء والتعامل معها بطريقة فعالة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.