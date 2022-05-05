“هيئة الطاقة” تطلق خدمة جديدة للاستعلام عن دعم الكهرباء عبر “واتساب”

أطلقت الحكومة خدمة جديدة تتيح للمستخدمين الاستعلام عن دعم الكهرباء إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول، وذلك ضمن الخدمات التفاعلية التي أطلقتها الحكومة لتبسيط الإجراءات مع بدء تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء.

وأتاحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خدمة الاستعلام عن الشمول في دعم الكهرباء من خلال الدردشة التفاعلية عبر سند جو (SanadJo) المركز الحكومي الأردني الافتراضي لخدمة المواطنين.

إجراءات الاستعلام عن دعم الكهرباء

ويمكن الاستعلام عن الشمول بدعم الكهرباء من خلال الدردشة التفاعلية من خلال الخطوات التالية:

إرسال كلمة “مرحبًا” إلى تطبيق “سند جو” على الواتساب على الرقم 065008080.

تظهر لك قائمة تتضمن أسماء الوزارات والمؤسسات اكتب رقم “20”، وهو رقم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ستظهر قائمة أخرى من “8” خيارات اكتب رقم “8”، وهو الخيار الخاص بتفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة 2022.

بعد ذلك اكتب الرقم “5” للاستعلام عن الشمول بدعم الكهرباء من خلال الدردشة التفاعلية.

ثم قم بإدخال الرقم الوطني باللغة الإنجليزية، وستظهر لك تفاصيل شمولك بالدعم.

التعرفة الجديدة

أكدت الهيئة أن استحقاق دعم الكهرباء غير مرتبط بكمية الاستهلاك، وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم على 600 كيلو واط/ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلًا وبحد أقصى 10 دنانير، وربما تنخفض بنسب قليلة اعتمادًا على كمية الاستهلاك.

وعملت التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء في الأردن على تخفيض عدد الشرائح التي يشملها دعم الكهرباء، لتصبح 3 شرائح بدلًا من 7 شرائح على النحو الآتي: