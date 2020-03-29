“هيئة الطاقة”: تعليق نشاط قراءة عدادات الكهرباء دون كلف إضافية على المشتركين

عمان- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تعذر قراءة عدادات كهرباء المشتركين التزاما بقرار حظر التجول، وان هذا النشاط سيبقى معلقا، على ان تضع الهيئة آلية لاحتساب فواتير الكهرباء دون تحميل المشتركين اية كلف إضافية ناجمة عن طول فترة الاستهلاك.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إنه تعذر على شركات توزيع الكهرباء قراءة عدادات المشتركين منذ بداية حظر التجول المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وان هذا النشاط سيبقى معلقا حاليا، التزاما بالتعليمات والقرارات الحكومية للتعامل مع الفيروس.

وأوضح، ان شركات توزيع الكهرباء ستواصل العمل على تقديم خدمة إيصال التيار الكهربائي للمشتركين، ومعالجة اية انقطاعات كهربائية تتعرض لها شبكة التوزيع، مع مراعاة التعليمات الحكومية النافذة خلال مرحلة حظر التجول.

واكد الحياري ان الهيئة ستقوم بوضع الية لاحتساب قيم فواتير الكهرباء للمشتركين الذين تعذر ويتعذر قراءة عداداتهم خلال هذه الفترة وبما يحقق العدالة للمشتركين وعدم تحميلهم اية كلف إضافية تنجم عن طول فترة الاستهلاك. (بترا)