“هيئة الطاقة” و”الكهرباء الوطنية” تنفيان تحميل “الفاقد” للمواطنين

عمان – اكد مسؤولان في قطاع الطاقة انه لم يتم تحميل قيمة الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين، ولم يتم إضافة أي كلف مالية على فواتير الكهرباء بسبب هذا الفاقد، بدلالة ان أسعار التعرفة الكهربائية لم تتغير منذ شهر شباط (فبراير) عام 2015.

وشددا في تصريحات صحفية لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، على ان النظام الكهربائي في المملكة شهد تغيرا في نمط الاستهلاك خلال فصل الشتاء الحالي الذي سجل اعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، انه لم يتم تحميل كلفة الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الشهرية، التي تبنى على عاملين هما: كمية الاستهلاك التي يسجلها العداد، وأسعار التعرفة الكهربائية.

وأوضح ان إضافة أي كلفة على فاتورة الكهرباء تتطلب تغيير أسعار الكهرباء وهي لم تتغير على الاستهلاك المنزلي منذ 16 شباط 2015.” وعليه ننفي أن تكون الفواتير الشهرية أضيفت عليها أي كلف ناجمة عن الفاقد الكهربائي أو غيره من الكلف”.

من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، ان كميات الكهرباء المصدرة الى شركات التوزيع زادت خلال فصل الشتاء الحالي حيث سجل الحمل الكهربائي اعلى حمل في تاريخ المملكة وبلغ 3630 ميجاواط بزيادة مقدارها حوالي 250 ميجاواط عن العام الماضي، تكفي لانارة ما بين 80 الف الى 100 الف منزل.

وعن فترات زيادة الاستهلاك قال انها زادت خلال اشهر (كانون الأول وكانون الثاني وشباط)، بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني)،وهو مؤشر واضح على ان كميات الطاقة الكهربائية التي تم توليدها وتوزيعها “تم استهلاكها بالكامل”.

وحول نمط الاستهلاك في المملكة قال الرواشدة، انها تتبع فصول السنة واقلها في الربيع والخريف بينما يرتفع الاستهلاك في اشهر الصيف والشتاء، وتزيد الاحمال الكهربائية عادة بشكل واضح خلال فصل الشتاء، وتتركز في القطاع المنزلي، فيما نجدها ثابتة ولم تتغير في القطاعات الأخرى (الصناعي والزراعي).

وكان عضو لجنة الطاقة النيابية موسى هنطش، أكد أن “تقرير ديوان المحاسبة المبدئي كشف عن تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، إضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك”.

وبيّن هنطش أن تقرير الديوان واللجنة المكونة منه ومن الجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة،

وبين أن اللجنة ستقوم بمناقشة تقريرها النهائي غدا الأحد، تمهيدا لرفع التوصيات إلى مجلس النواب. -(بترا)