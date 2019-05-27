هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” تحث الشباب على إطلاق أفكار مبتكرة لمشاريع اجتماعية

أبوظبي- حثّت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، الشباب وروّاد العمل الاجتماعي الباحثين عن فرص عمل لها أثر اجتماعي إيجابي على المشاركة والتسجيل في مبادرتها؛ حاضنة معاً الاجتماعية؛ الرامية إلى المساهمة في تنمية المشاريع الاجتماعية الناشئة في إمارة أبوظبي.

وتعتبر حاضنة معاً الاجتماعية، مبادرة أولى من نوعها في أبوظبي، وتوفر فرصة فريدة للشباب وروّاد الأعمال لتطوير أفكارهم المبتكرة وتنميتها، لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية تحقق أثر اجتماعي إيجابي وواضح في الإمارة.

وتقدم “حاضنة معاً الاجتماعية” الدعم اللازم لعشرة فرق فائزة تتكون من 2-3 أفراد طيلة فترة دورة البرنامج التي تستمر لمدة ستة أشهر، حيث يتم اختيار الفائزين حسب معايير محددة ومساعدتهم على تطوير أعمالهم ومشاريعهم الاجتماعية. ويستفيد المشاركون من الإرشاد والتوجيه والتمويل والمكاتب وخبرات العمل وسهولة الوصول إلى المستثمرين، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع الخبراء والمتخصصين وإمكانية تطوير مهاراتهم من خلال ورش العمل وبرامج التدريب.