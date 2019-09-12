هيئة المكاتب الهندسية تقرر مقاطعة اجتماع “مركزية المهندسين” السبت

عمان-الغد– قرر مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين مقاطعة اجتماع الهيئة المركزية الاستثنائية للنقابة المقرر يوم السبت والدعوة لوقفة احتجاجية رمزية في نفس توقيت الاجتماع المقرر الساعة العاشرة صباحاً امام قاعة الرشيد.

واستنكرت الهيئة في بيان لها عقب اجتماع طاريء لمجلسها ماقالت انه “اساءة وتجييش واستقواء على الزملاء اصحاب المكاتب الهندسية ممثلين بمجلس هيئتهم واعضاء الهيئة المركزية باسلوب بعيد عن العمل المؤسسي والمهني في سابقة لم نشهدها في مؤسسة عريقة كنقابة المهندسين” خلال اجتماع الهيئة المركزية الاخير للنقابة، والذي تم خلاله تشكيل لجنة لدراسة نظام المسؤولية المهنية المقر من الهيئة.

واعتبرت الهيئة قرار الهيئة المركزية للنقابة مخالفاً لقانون النقابة وصلاحيات الهيئة المركزية، واكدت رفضها تشكيل أي لجنة لبحث أي نظام يتعلق بعمل المكاتب الهندسية والعمل الاستشاري خارج أطر مجلس الهيئة والهيئة العامة للمكاتب.

واشار البيان الى قرار مجلس النقابة بالموافقة على مشروع النظام والسير بالاجراءات وادراج مشروع النظام ضمن اجتماع الهيئة المركزية الاستثنائي للنقابة

وطالبت الهيئة مجلس النقابة بوضع كافة توصيات الهيئة الاستثنائية للمكاتب الهندسية والتي عقدت بتاريخ 25/8/2019 موضع التنفيذ.

وبينت الهيئة ان مجلس الهيئة قرر بناءً على توصية الهيئة العامة الاستثنائية للمكاتب الهندسية والتي عقدت بتاريخ 25/8/2019 تشكيل لجنة تمثل كافة اطياف المكاتب الهندسية والعمل الاستشاري لدراسة تعديل نظام هيئة المكاتب الهندسية وتحديد صلاحيات مجلس الهيئة والموارد المالية لصندوق الهيئة واستحداث حزمة التأمينات المهنية والاجتماعية لاصحاب المكاتب الهندسية بما يكفل حياة كريمة لهم.

كما طالبت الهيئة بتحويل كافة الموارد المالية مباشرة الى صندوق الهيئة وحسب النظام بما في ذلك ما يتم استيفاءه “بدون سند قانوني”.

واكدت على ضرورة الغاء الدين الذي تم فرضه على صندوق الهيئة دون سند قانوني واستعادة كافة المبالغ التي تم اقتطاعها من صندوق الهيئة .

واحتفظ مجلس الهيئة بحقه القانوني والنقابي بإتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن العمل الهندسي الاستشاري.