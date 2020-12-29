“هيئة النزاهة” تتلقى 2572 شكوى خلال العام الماصي

عمان – كشف التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2019 أن عدد الشكاوى والإخبارات الواردة الى مديرية الشكاوى خلال العام الماضي بلغ 2572 شكوى وإخبارا تم فصل 2514 ملفا تحقيقيا بناء على قرار مجلس الهيئة.

وأوضح التقرير أن مديرية التحقيق ووحدة العمليات تعاملت خلال العام 2019 مع 998 ملفا تحقيقيا شملت قطاعات متنوعة وافعال فساد مختلفة ارتكبت فيها وتم التحقق منها واتخاذ الاجراء المناسب لكل ملف تحقيقي.

وبين التقرير أن مجلس الهيئة أحال 274 ملفا تحقيقيا الى دائرة الادعاء العام في هيئة النزاهة ومكافحه الفساد خلال العام 2019 ، كما تعاملت وحدة حماية الشهود خلال العام 2019 مع 107 طلبات حماية لتوفير الحماية للشهود والمبلغين والخبراء بالتعاون والتنسيق مع مديرية الامن العام. -(بترا)