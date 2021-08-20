“هيئة النزاهة” تستهجن زج اسمها بأخبار ملفقة

عمان- أبدى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استهجانه واستغرابه من زج اسم الهيئة في أخبار ملفقة لا تمت الى الحقيقة بصلة ودون أن يكون للهيئة معرفة بها أو صلة لا من قريب ولا من بعيد.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان ما نشره احد المواقع الإلكترونية الذي يصدر في دولة خليجية من أن الهيئة داهمت مكاتب صحيفة الدستورالأردنية زاعمًا بأن المداهمة كانت بسبب شبهات فساد أثيرت حول ملف الإعلانات في الصحيفة. وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ الصحة، مضيفا أن الهيئة بدأت تلاحظ بأن هجمة إعلامية منظمة بدأت تُشن عليها وأن البعض ممن يمتهنون ترويج الشائعات أو ممن يخدمون بعض الأجندات أو يبحثون عن ألق صحفي عابر أصبحوا يزجون اسم الهيئة في مادتهم الاعلامية ربما لتصفية حسابات أو الإساءة للمنجز الكبير الذي تحققه الهيئة والذي طال مراكز قوى وشخصيات كانت الناس تتوهم أنهم فوق الشبهات . واعرب المصدر عن الأمل في أن يتوخى الصحفيون والإعلاميون الدقة فيما ينشرون.–(بترا)