هيئة النقل البري: إعادة هندسة الإجراءات التنظيمية لقطاع النقل

عمان- قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة صلاح اللوزي، إنه سيتم إعادة هندسة الإجراءات التنظيمية للنقل، وإعادة مناقشتها بعد اكتمال سلسلة الاجتماعات مع الجهات المعنية، وبما يخدم جميع الأطراف.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، ان اللوزي اشار خلال ترؤسه لاجتماع الشركات العاملة على تنظيم وإدارة النقل من موانئ العقبة، إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي شركات النقل والناقلين الأفراد مطلع الأسبوع المقبل، كونهم المستفيد الأول من هذا التنظيم الذي سيضمن العدالة لهم في التحميل من العقبة.

وأضاف ان اجتماعا موسعا لجميع الأطراف سيتبع ذلك للخروج بالتوصيات التي سيتم التوافق عليها وتحديد الإطار الزمني لبدء تنفيذها.

وبحث الاجتماع الذي حضره مفوض السياحة والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، الإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم النقل البري من خلال توزيع الأحمال لضمان العدالة بين الناقلين وتحديد أجور النقل للبضائع العامة ضمن المعادلة السعرية المعتمدة من الهيئة والتي تراعي الكلف التشغيلية للشاحنات.

من جهته، أكد ماضي أن الهدف من هذه الاجراءات هو بناء نظام نقل متين يمكن الدولة من دعم باقي القطاعات الاقتصادية ومن خلال التشاركية مع القطاع الخاص وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإدارة أسطول النقل الثقيل.

وحضر الاجتماع المدير العام لشركة الشعاع الازرق الذراع التنفيذي لهيئة تنظيم النقل البري، مشغل مشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل البري، ومدير العمليات في شركة نافذ مشغل مشروع تحكم ومراقبة الشاحنات في سلطة منطقة العقبة، ومدير شركة مدارج الخدمات اللوجستية منظم عمليات النقل لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.-(بترا)