هيئة النقل: بدء صرف دعم المحروقات غدا

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في بيان لها أن صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام بدل المحروقات لشهر نيسان من العام 2023 سيبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2023 .

وبين المهندس عبد الرحيم الوريكات مدير عام الهيئة ان هذا الصرف هو تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد الدعم المالي المقدم من الحكومة لمشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري . واضاف الوريكات ان الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الاجور عن الركاب وتعويضها الى مشغلي وسائط النقل العام .

واكد الوريكات مدير عام الهيئة انه تم منح مهلة شهر نيسان لاغلاق كافة الارصدة السابقة لدعم المحروقات للمشغلين عن الربع الاول للعام 2023 والذي انتهى مع نهاية شهر نيسان.

كما اضاف الوريكات أن صرف مستحقات الدفعة الثانية عن الربع الثاني لهذا العام والتي تشمل شهر نيسان وأيار وحزيران سيتم اغلاقها في نهاية شهر آب من هذا العام وبعدها ستلغى كافة الارصدة في بطاقات المستحقين لهذا الدعم بعد هذا التاريخ .

يذكر بأنه جرى استكمال جميع الإجراءات بخصوص صرف دعم المحروقات لمستحقيه عن شهر نيسان لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المشغلة لاستلام الدعم في الموعد المعلن؛ حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى جميع شركاء الهيئة، وهي محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.