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“هيئة النقل” تبحث مطالب سائقي السفريات بالرمثا

منذ 47 دقيقة
لواء الرمثا

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عمان- بحثت هيئة تنظيم النقل البري، مطالب سائقي السفريات الخارجية في الرمثا، والقضايا المستجدة التي تواجههم من تداعيات جائحة كورونا عليهم.
واشار بيان صادر عن الهيئة اليوم الاحد، الى أن مدير عام الهيئة صلاح اللوزي قال خلال لقائه عاملين على السفريات الخارجية ومكاتبها في مبنى محافظة إربد مساء أمس السبت، أن السفريات الخارجية هي أول المتضررين من تداعيات الجائحة، وآخر المتعافين منها نظرا لتحديد حركة السفر.
واضاف، إن الهيئة ستنظر في جميع مطالبهم وستدرسها، وصولا إلى قرارات تنعكس بشكل إيجابي عليهم وتحد من تداعيات الجائحة على القطاع برمته، داعيا إلى تزويد الهيئة بمطالبهم لدراستها كل على حدة.
بترا

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