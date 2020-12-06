اللوزي: سنبحث إمكانية توحيد العمولة المقطوعة من سائقي “التطبيقات”

عمان- اتفق مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي مع ممثلي سائقي سيارات تعمل على تطبيقات النقل الذكية، بحضور النائب محمد موسى الغويري، على دراسة مطالبهم وبحثها بما يحل الاشكالات التي تواجههم خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال اللوزي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن الهيئة تعمل جاهدة على إيجاد حلول ناجعة تحد من بعض المشاكل التي يواجهها العاملون على تطبيقات النقل الذكية، مبينا أن الهيئة ستبحث في اجتماع غدا الاثنين مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إيقاف شركات التطبيقات الذكية غير المرخصة، وعددا من المطالب ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الهيئة منحت سيارات تطبيقات النقل الذكية كافة سنة تشغيلية إضافية حتى تاريخ انتهاء ترخيصها العام المقبل 2021.

وحول المطلب الذي يتعلق بعدم ترخيص أي شركة جديدة تحت أي بند أو مسمى، أكد اللوزي أن الهيئة لن ترخص أي شركات تعمل على تطبيقات النقل الذكية طالما لم تتوفر حاجة سوقية لتطبيقات نقل ذكية جديدة.

وقال إن الهيئة ستبحث إمكانية توحيد العمولة المقطوعة من سائقي التطبيقات لشركات النقل الذكية، إلى جانب إيجاد آلية جديدة لإضافة سائق آخر دون أن يتمتع بصفة قرابة الدرجة الأولى.

وأشار اللوزي إلى أن الهيئة ستعيد النظر في عقود الشركات مع السائقين من حيث مطابقتها للتشريعات الناظمة، مشيرا إلى أن الهيئة أوعزت بتوجيهات من وزير النقل مروان الخيطان إلى إحدى شركات النقل الذكية بإيقاف العمل بالعقود الجديدة مع السائقين لغاية النظر في مطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات.

أما عن المطلب الذي يتعلق بإيقاف عمل سيارات التكسي الأصفر على تطبيقات النقل الذكية، أكد اللوزي عدم مشروعية هذا المطلب لكون سيارات التكسي الأصفر جزءا أساسيا في منظومة النقل العام محليا، ما يتطلب تطوير خدماتها، وفقا لأنظمة النقل الحديثة.