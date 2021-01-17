هيئة النقل توصي برفع السعة المقعدية لوسائط النقل العام

عمان- قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، إن هيئة النقل رفعت توصية برفع السعة المقعدية في وسائط النقل العام إلى لجنة الأوبئة.

وأضاف اللوزي، في تصريح لـ(بترا) اليوم الأحد، أن لجنة الأوبئة ستدرس التوصية وتصدر قرارها النهائي بخصوصها، مؤكداً أن الهيئة ستكثف من جهودها الرقابية على وسائط النقل العام لمراقبة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في حال الموافقة على رفع السعة المقعدية.

وقال اللوزي إن سريان القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص إلغاء الحظر الشامل، وفتح بعض القطاعات تدريجيا، وإلغاء منصة تسجيل القادمين إلى المملكة جوا، انعكس إيجاباً على قطاع النقل برمته، وزاد من عدد القادمين، وساهم في رفع نسبة تشغيل وسائط النقل العام.

وشكر اللوزي السلطات السعودية بعد قرارات بإزالة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية العابرة للمملكة العربية السعودية، مؤكدا انعكاسها إيجابا على أنماط الشحن المحلية، وضمان انسيابية حركة التجارة والسلع لمصلحة البلدين الشقيقين.

وحول أزمة سيارات السفريات الخارجية التي فرضتها جائحة فروس كورونا، أوضح اللوزي أنها ما زالت مستمرة بسبب إغلاق الحدود بين الدول المنطقة، مؤكدا أن الهيئة تبحث سبل دعم هذا النمط الذي طالته تداعيات الجائحة.