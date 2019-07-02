هيئة تنظيم الاتصالات تحذر مستخدمي “ماك بوك برو”

عمان- الغد- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور حرص الهيئة على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات سواء من ناحية جودة الخدمات المقدمة لهم أو الأجهزة المستخدمة في تقديم تلك الخدمات.

واضاف الدكتور الجبور في تعقيبه على ما صدر مؤخراً عن شركة أبل حول وجود مشكلة في عدد محدود من أجهزة ماك بوك برو ‏مقاس 15 بوصة من الجيل الأقدم والتي تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية فيها بشكل غير عادي مما يزيد من احتمالية حدوث أضرار.

وأشار الدكتور الجبور الى أن شركة أبل أعلنت عن إمكانية استبدال البطاريات المتضررة مجانًا، داعياً مستخدمي هذه الأجهزة إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه الأجهزة وكيفية استبدال بطاريتها مجاناً في حال ثبوت تضررها والذي يتم من خلال ادخال الرقم المتسلسل للجهاز في المكان المخصص، مع الاشارة الى أن هذه الاجهزة قد تم بيعها في الفترة ما بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017. أنقر هنا

واختتم الجبور حديثه بالتأكيد على أهمية شراء الاجهزة من الوكلاء المعتمدين الذين يقدمون خدمات ما بعد البيع، وذلك حفاظاً على حقوقهم وتلافياً لشراء أجهزة مقلدة لا تتطابق مع المواصفات الفنية اللازمة.