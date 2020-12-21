هيئة تنظيم النقل: حركة الشحن مع السعودية مستمرة

عمان – أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، أن حركة الشحن ونقل البضائع والسلع بين الأردن والسعودية مستمرة دون توقف.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن حركة الشحن بين البلدين لن تتأثر بقرارات تعليق الدخول إلى السعودية عبر المنافذ الحدودية البرية، وأن الشحن مستمر كما هو عليه.

واستثنت الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السعودية لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من الدول، حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.