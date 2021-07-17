هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية تطلق برنامج الإنجاز الشبابي في الأردن – صور

عمان – الغد – انطلاقا من أهمية دعم الشباب الأردنيين والسوريين ليشاركوا بشكل فعال بصنع القرارات التنموية في مناطقهم

ومجتمعاتهم، وتمكينهم من تطبيق أداء أكثر فاعلية في أدوارهم كمواطنين، قامت هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية

بإطلاق برنامج الإنجاز الشبابي (من أجل المشاركة الشبابية في الأردن) حيث ستقيم الهيئة فعالية بإسم “معرض

الحلول” يوم الجمعة في مركز هيا الثقافي، للإ حتفاء بما أنجزه الشباب بعد 8 أشهر من مشاركتهم في البرنامج.

شارك في الفاعلية أعضاء برنامج شباب، من جمعيات كل من عز شبابك في خلدا، جمعية بلكونة في سحاب، جمعية

نايا للتدريب والخدمة المجتمعية، وجمعية أثر في الرصيفة.



تضمنت الفعالية منصة حوارية لطرح ومناقشة أفكار الشباب مع مختصين و حكوميين وأعضاء من الجمعيات في

قضايا تخص الشباب الأردني والسوري، مثل منصة العنف الأسري، منصة الحقوق الإقتصادية للعمال، ومنصة أثر

التكنولوجيا على الأطفال. بالإضافة إلى فقرات أخرى مثل سرد الشباب لبعض تجاربهم المختلفة في الحياة، بإسلوب

ممتع وتفاعلي وشيق.



بدأت الفعالية بحديث عن العنف الأسري قدمتها يارا، تلتها منصة حوارية من تقديم روان ثابت من جمعية أصدقاء

الخدمات الأمريكية عن موضوع العنف الأسري في الأردن، استضافت فيها ثلاثة مختصين وخبراء قاموا بعرض

بعض الإحصائيات والأرقام عن العنف الأسري في الأردن . ثم قدم هاشم من جمعية بكلونة في سحاب حديثاً

عن حقوق العمال الإقتصادية في الأردن، استضافت بعدها سارة ربابعة من جمعية أصدقاء الخدمات الأمريكية منصة

حوارية للحديث عن الإنتهاكات التي يتعرض لها العمال بصحبة ممثلين من وزارة العمل وأخصاء إداريين في الأردن

وخارجها.



اختتمت الفاعلية بحديث عن استخدام التكنولوجيا في لواء الرصيفة في ظل عدم توفر الملاعب والمنشات الترفيهية في

المنطقة، استضافت بعدها ربى من جمعية خدمات الأصدقاء الأمريكية في فلسطين منصة حوارية عن حلول مقترحة

ومناقشة اراء أعضاء المنصة عن ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا سواء كانت للإطفال أو للشباب. تلتها فقرة موسيقى

من تقديم فرقة محلية في الأردن، وتقديم وجبة العشاء للمدعوين.