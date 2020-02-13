هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية تنعى الراحل الدكتور عصمت الكردي

عمان – الغد – نعت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية الرائد الراحل ا.د. عصمت درويش الكردي (أبو المجد) الذي انتقل إلى رحمته تعالى عصر الخميس عن 77 عاما.

واستذكرت هيئة الرواد على لسان رئيسها السيد محمد جميل أبو الطيب مشوار الراحل الكردي الذي اعطى الكثير للحركة الرياضية والشبابية والأولمبية على امتداد سلسلة من العقود، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

وبحسب الزميل محمد قدري حسن أمين عام هيئة الرواد الناطق الإعلامي فإن جثمان المرحوم سيشيع إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجمعة ليوم غد من مسجد سيدو الكردي في منطقة أم أذينة إلى مقابر بيادر وادي السير على أن يكون العزاء في ديوان أبناء الكرك في دابوق اعتبارا من صباح الجمعة وحتى مساء الأحد للسيدات من 10 صباحا حتى 3 ظهرا والرجال من 4 عصرا إلى 10 مساء.

ويعتبر الراحل د. عصمت الكردي من أبرز رموز كرة الطاولة والرياضة الأردنية حيث تقلد العديد من المناصب من بينها عضو وأمين عام اللجنة الأولمبية بين عامي 97 و2001 حيث ترأس بعثة الأردن لأولمبياد سدني 2000 وترأس لاتحاد كرة الطاولة لعدة دورات وكان عضوا لاتحاد الملاكمة ونائبا لرئيس اتحاد كرة الطائرة ونائبا لعميد كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية، وحاصل على دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية، مارس كرة الطاولة مع نادي الجزيرة والمنتخب الوطني بين عامي 60-74، مدربا وحكما دوليا بين عامي 70-74 شارك في بطولة السويد الدولية عام 66 وفي بطولة العالم بألمانيا 69 والصين 73، وعمل عضوا لعدة سنوات في الاتحاد العربي لكرة الطاولة ومنح وسام الحسين للعطاء المميز عام 2000 ووسام التقدير والعطاء من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة عام 90 ووسام التقدير من الاتحاد العربي لكرة الطاولة عام 97.

والراحل د. عصمت الكردي هو الشقيق الأكبر لـ5 من لاعبي كرة الطاولة الأردنية (سمير، معين، د.زياد، أيمن وعمار).