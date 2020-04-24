هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية تنعى عادل الوزني

عمان – الغد – نعت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية فقيدها الرائد الراحل عادل أحمد الوزني “أبو عماد” الذي إنتقل إلى رحمته تعالى أمس الخميس عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وأستذكر السيد محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية مناقب الفقيد ودوره الرائد في تأسيس الهيئة وفي كثير من المحطات كأحد أبرز رواد رياضة السباحة في الأردن والوطن العربي، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.

وبحسب الزميل محمد قدري حسن أمين سر هيئة الرواد الناطق الإعلامي، فإن الفقيد لعب دورا بارزا في مسيرة رياضة السباحة الأردنية حيث مارس السباحة وبرع فيها في مسابح عين غزال وحوام وعوجان والزرقاء ورأس العين، وبدأ بحصد بطولات المملكة للسباحة من البطولة الأولى التي أقيمت على مسبح رأس العين العام 1950 متوجا بذهبيتي سباقي 200 و400 متر حرة، فيما قام الفقيد بتأسيس فريق السباحة الوطني الذي ضم الطبري وزنار وغزال ونظم مسابقات مع فريق سلاح الجو البريطاني في منطقة ماركا، وقضى 19 عاما في مسبح فيلادلفيا منقذا ومدربا وهو والد ابطال المملكة في السباحة لسنوات طويلة “عماد ود.علي، وعامر وعلا” وعمل مديرا للمنتخبات الوطنية للسباحة للجنسين وعضو للجنة الفنية لاتحاد السباحة ورئيسا للجنة السباحة في نادي مدينة الحسين للشباب منذ تأسيسه العام 70، وكما عمل معدا للسباحين في مسابقات بطولة السلام التي نظمها الاتحاد الأردني للرياضات المائية عام 96، وهو احد أبرز أعضاء رابطة اللاعبين الدوليين منذ تأسيسها العام 92.