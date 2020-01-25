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هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية تنعى الفاخوري وشنودة والعبداللات

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – نعت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الراحل سليم سالم فاخوري (90) عاماً، كما نعت الراحل فوزي شنودة رئيس النادي الأرثذوكسي والراحل فايز ابراهيم العبداللات اللاعب السابق لنادي الفيصلي خلال عقدي السبعينات والثمانينات.

واستذكر محمد جميل ابو الطيب رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية وأسرة الهيئة، انجازات الراحل سليم سالم فاخوري الذي كان ممارسا لكرة القدم منذ صباه والتحق بنادي الجزيرة عام 1950 مساهماً بإحراز الجزيرة ثلاث بطولات دوري خلال عقد الخمسينات، فضلاً عن انخراطه في العمل الكشفي وعدة مجالات أخرى.

كما استذكرت الهيئة تضحيات وانجازات رئيس النادي الأرثذوكسي الراحل فوزي شنودة وما قدمه للنادي ومسيرة الحركة الرياضية والشبابية الأردنية، وكذلك انجازات الراحل فايز العبدالات الذي كانت له بصمات كبيرة خلال عقدي السبعينات والثمانينات مع النادي الفيصلي، مساهما معه في إحراز العديد من البطولات.

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