هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية تنعى الرائد الدكتور محمد حمدان

عمان – الغد – نعت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية احد أبرز روادها وأعضائها الدكتور العين الراحل محمد أحمد حمدان الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح اليوم الثلاثاء، وشيع جثمانه من مسجد الجامعة الأردنية إلى مقابر العائلة في سحاب.

واستذكر رئيس هيئة الرواد السيد محمد جميل أبو الطيب مناقب الفقيد في كافة المجالات ومن بينها المجالات الرياضية، حيث مارس الفقيد (86 سنة) كرة القدم وكان عضوا لفريق المدرسة الصلاحية في نابلس بين عامي 50-52 ثم أنخرط بفريق كلية العلوم بجامعة القاهرة بين عامي 53 -57، وبعد عودته إلى عمان قادما من القاهرة بشهادة البكالوريوس انضم إلى صفوف فريق النادي الأهلي لموسمي 59-60 قبل مغادرته إلى سدني الذي عاد منها بشهادة الدكتوراه بالإحصاء الرياضي عام 63 ممارسا رياضة التنس الأرضي في الأندية الأسترالية.

وبقي الفقيد مزاولا للتنس حينما عاد، ليكون ضمن هيئة التدريس بالجامعة الأميركية في بيروت بين عامي 63-76 وتولى الفقيد رئاسة اكثر من أتحاد رياضي وبخاصة اتحاد العاب القوى لعامي 85-86 واتحاد التنس الأرضي لعامي 98-99 وكان عضوا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بين عامي 88-92 ونائبا لرئيس اللجنة ورئيسا للمكتب التنفيذي بين عامي 92-96 وعضوا جمعية الكشافة والمرشدات ونادي الاستقلال ورئيسا للمجلس المؤقت لأنشاء كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية بين عامي 79-82، واداريا في الوفد المشارك بالدورة العربية السادسة بالرباط عام 85.

وبحسب الزميل محمد قدري حسن امين سر هيئة الرواد الناطق الإعلامي، أن وفد من الهيئة شارك في تشييع الفقيد وتقديم التعازي لذويه.

وشغل الفقيد منصب وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في عدة حكومات، وعضواً في مجلس الأعيان، ورئيساً لجامعة اليرموك، والعديد من المناصب الأكاديمية والإداريّة في جامعات محلية وعربية.

وتقبل التعازي بالفقيد في مدينة الحسين للشباب بين الرابعة عصرا والتاسعة مساء حتى مساء الخميس.