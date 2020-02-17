“هيا الثقافي” يصمم مشروعا للتثقيف المالي بدعم من “العربي”

عمان- وقع البنك العربي، مؤخراً، اتفاقية رعاية حصرية مع مركز هيا الثقافي لتصميم وإطلاق مشروع إبداعي مبتكر يهدف إلى نشر التوعية والتثقيف المالي بين الأطفال بطرق فنية شيقة ومختلفة؛ حيث جاءت فكرة هذا المشروع بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج “فنون الادخار” في العام 2019، ليكون هذا المشروع مكملاً ومعززاً له. وينقسم هذا المشروع إلى ثلاثة برامج؛ أولها تجديد برنامج فنون الادخار الذي يشتمل على ورشات ميكانيكا إبداعية للأطفال لتصميم أجهزة صراف آلي كرتونية قادرة على القيام بالعمليات الرئيسية من سحب وإيداع نقود، وتقديم المزيد من العروض المسرحية التوعوية “حصالة بكرا” للأطفال.

أما البرنامج الثاني، وهو الأول من نوعه في الأردن، فسيعمل المركز من خلاله على تصميم نموذج مصغر لفرع بنكي مستوحى من فروع البنك العربي ومزود بالأجهزة الرئيسية كجهاز الصراف الآلي وجهاز نظام الدور، بالإضافة إلى قاعة انتظار صغيرة. كذلك سيجوب هذا النموذج المصغر مختلف المناطق والمحافظات في الأردن، ناقلاً معه فرصة التجربة البنكية للأطفال مصحوبة بالتوعية حول أهمية الادخار والتوفير. كما سيتيح “البنك المتنقل” الفرصة للأطفال للتعرف على أبرز عمليات البنك والأجهزة المستخدمة من قبل العملاء، متبوعة بنشاط فني يقدمه فريق المركز.

وسيقدم المركز أيضاً، ضمن هذا المشروع، برنامجاً ثالثاً بعنوان “مشروعي الأول”؛ الذي سيستهدف مجموعة من الأطفال الأقل حظاً ليعمل على تدريبهم على مهارات إدارة المشاريع وتحضير الموازنة وتقسيمها وفق متطلبات المشروع، وصولاً إلى تنفيذ المشروع بمراحله كافة وتسويقه. ومن الجدير بالذكر أن الأطفال المنتفعين من هذا البرنامج سيقومون باختيار فكرة مشروعهم الخاص بعد إجراء دراسة على مجتمعات الأطفال وتحديد أبرز احتياجاتهم.

وسيعمل هذا المشروع الفريد من نوعه على الوصول إلى الآلاف من الأطفال من مختلف المناطق والمحافظات، وتزويدهم بمجموعة من المهارات الفنية والتوعوية والإبداعية من خلال مختلف الأنشطة التي سيقدمها مركز هيا الثقافي ضمن هذا المشروع المدعوم من البنك العربي.