هيا مرعشلي تشن هجوماً على مسلسل دبي Bling

وصفت النجمة السورية هيا مرعشلي برنامج تلفزيون الواقع دبي Bling بالسام والفارغ ، وجاء هذا الكلام بعد الإعلان عن التحضير لموسم ثانٍ من المسلسل.

هيا مرعشلي تنشر لأول مرة صورة مع زوجها

ونشرت مرعشلي عبر ستوري الإنستغرام صورة للبرنامج وعلقت : لا لا لا مابصدق ..هدول أكيد عم يمزحو صح ؟؟ لا مو هيك بليز .. مش ضد بس مش هيك .. برامج سامة .. اعذريني دبي.

ويتناول مسلسل دبي Bling حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها عدد من المليونيرات العرب من جنسيات مختلفة، بالإصافة لأثرياء من دول أخرى في مدينة دبي، ويستعرض العمل الحياة الفارهة لهؤلاء الأشخاص من خلال عرض سياراتهم و منازلهم و ملابسهم، ومع عرض حلقاته الأولى وصف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل بالمستفز، كونه لا يراعي مشاعر الفقراء.

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