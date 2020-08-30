“هيتشز أند غليتشز” تطلق خدمة متطورة للأمن المنزلي

دبي- أعلنت شركة “هيتشز أند غليتشز”؛ الرائدة في قطاع خدمات صيانة المنازل وفق أفضل معايير التكنولوجيا والاستدامة ومقرها دبي وتشكل جزءاً من مجموعة “فارنك”، عن توسيع نطاق عروضها لصيانة المنازل عبر إطلاق خدمة جديدة في مجال الأمن المنزلي قائمة على الابتكار التكنولوجي تحت مسمى “هيتشز أند غليتشز لمراقبة الأحياء السكنية”. يستفيد من هذه الخدمة الجديدة جميع عملاء “هيتشز أند غليتشز” الذين قاموا بشراء وتركيب “جرس الباب المزود بالفيديو من شركة رينغ” (Ring Video Dorbell Elite). يسمح جرس الباب المتطور لأصحاب المنازل بالرد من أي مكان من خلال محادثة صوتية بالاتجاهين وبث مباشر باتجاه واحد لأي زائر، وذلك من خلال تطبيق الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

إضافة إلى ذلك، إذا لاحظ صاحب المنزل أو المستأجر أي حركة مشبوهة تم التقاطها بواسطة كاميرا رينغ، فيسكون لديه الآن خيار الاتصال بشركة “هيتشز أند غليتشز” على الفور، التي سترسل بدورها حارسا أمنيا في غضون 15 إلى 30 دقيقة للتحقق من الأمر، وبعد إتمام الفحص الشامل، يتم إرسال تقرير إلى العميل مع أي صور ذات صلة.

وبهذه المناسبة، قال كيلفن فارغيز مدير شركة “هيتشز أند غليتشز”: “يمكننا الآن من خلال أفراد فريقنا الأمني الذين يتمتعون بخبرة كبيرة ومهنية عالية، أن نضمن لكل من المؤجرين والمستأجرين وملاك العقارات سلامة المنزل وأمنه على مدار 24 ساعة في اليوم. حسب اعتقادنا، ستنتشر هذه الخدمة على نطاقٍ واسع، وستوفر لهم راحة البال والطمأنينة، سواء تُرك المنزل شاغراً خلال فترات العطلات، أو أثناء تواجدهم خارج المنزل”.

وأضاف “على الرغم من أن هذه الخدمة تعتمد على التكنولوجيا، إلا أنها لا تختلف كثيراً عن طرق مراقبة الأحياء السكنية، وفي حال لاحظنا أثناء المكالمة أي نشاط إجرامي أو عمل يسبب ضرراً للمنزل، فإننا سنتخذ الإجراءات المناسبة ونبلغ المالك والسلطات المختصة إن اقتضت الحاجة”.

هذا وشهدت الأجهزة الذكية المرتبطة بالأمن المنزلي ارتفاعاً كبيراً في الطلب عليها؛ حيث سهلت التكنولوجيا المحسنة من استخدام هذه الأجهزة وبأسعار معقولة، لاسيما تلك التي توفر خيارات التحكم عن بُعد، التي تعد خياراً مثالياً لأصحاب المنازل لمراقبة منازلهم أثناء تواجدهم في الخارج لأي فترة زمنية كانت.