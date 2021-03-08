“هيتشز أند غليتشز” توقع اتفاقية شراكة مع خدمات “أمازون” المنزلية

دبي- وقعت شركة “هيتشز أند غليتشز”؛ الرائدة في قطاع خدمات صيانة المنازل وفق أفضل معايير التكنولوجيا والاستدامة ومقرها دبي والتي تشكل جزءاً من مجموعة “فارنك”، اتفاقية شراكة مع “أمازون” لتقديم مجموعة من خدمات التنظيف والصيانة المنزلية من خلال مبادرة الخدمات المنزلية الجديدة التي أطلقتها “أمازون” في دولة الإمارات. هذا وقد أضافت “أمازون”؛ المنصة الأبرز لتجارة التجزئة عبر الانترنت، الآن، “الخدمات المنزلية” إلى عروضها عبر الإنترنت والتي تشمل: تنظيف المنزل وأعمال الطلاء وصيانة وتنظيف أجهزة التكييف وأعمال السباكة والعناية بالحيوانات الأليفة وغسيل السيارات وتركيب أثاث المنزل، إضافة إلى الخدمات التي باتت ضرورية مؤخراً مثل التعقيم المنزلي وتنظيف الأثاث وخدمات تركيب المنزل الذكي، عدا عن المنتجات الخاصة بالعمل من المنزل مثل: المكاتب وكراسي المكتب لأصحاب وملاك المنازل والمستأجرين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذه المناسبة، قال كيلفن فارغيز مدير شركة “هيتشز أند غليتشز”: “ستحقق هذه الشراكة رضا وسعادة عملاء أمازون؛ حيث توفر هيتشز أند غليتشز الخدمات المنزلية بفرقها الفنية ذات الكفاءة والمهارة العالية، وفي الواقع فقد تم اختبار قدرات شركتنا قبل أن تتم دعوتنا للشراكة مع أمازون، وذلك من خلال مجموعة من عمليات البحث في وسائل الإعلام والمقابلات عبر الإنترنت والتحقق من المراجع التي تملكها الشركة، إضافة إلى التأكد من صلاحية التراخيص والتأمين لدى شركتنا”.

وفي ضوء هذه الشراكة، فإن المستفيد الأكبر منها هم أصحاب المنازل أو المستأجرون الذين يواجهون مشكلة ما في الصيانة أو التركيب أو التثبيت، حيث بات يمكنهم ببساطة تسجيل الدخول إلى موقع Amazon.ae، والنقر فوق خيار “الخدمات المنزلية” والتمرير إلى أسفل القائمة، وبمجرد عثورهم على الخدمة التي يحتاجونها، فيمكنهم حينها اختيار التاريخ والوقت المحدد لزيارة الفريق الفني وتحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة المختارة، ثم يدفعون مقابل عدد الساعات المطلوبة مسبقًا عبر الإنترنت، ويتم بعد ذلك نقل هذه المعلومات إلى مكتب المساعدة الخاص بشركة “هيتشز أند غليتشز” ومنه إلى أي فريق فني متاح للقيام بتنفيذ الخدمة المطلوبة، ويتم إنجاز الخدمة دون أي رسوم خفية أو غير مذكورة، وإذا كان هناك أي توضيح مطلوب فيمكن للعميل بسهولة الاتصال مباشرة بالفريق الفني المسؤول.