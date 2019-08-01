هيتون ينضم الى استون فيلا قادماً من بيرنلي

لندن – أعلن نادي استون فيلا، العائد الى دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في انجلترا، الخميس، تعاقده مع حارس مرمى بيرنلي توم هيتون.

ولم يكشف استون فيلا عن قيمة الصفقة التي قدرتها بعض التقارير الصحافية بنحو 8 ملايين جنيه استرليني.

DONE DEAL: @AVFCOfficial have confirmed the signing of Tom Heaton from Burnley for a reported fee of £8m. pic.twitter.com/JYjNfTzmFd — Squawka News (@SquawkaNews) August 1, 2019

وبدأ هيتون (33 عاما) مسيرته في صفوف مانشستر يونايتد قبل الانتقال الى بريستول سيتي ومنه الى بيرنلي عام 2013، حيث خاض في صفوف الاخير 200 مباراة.

ورحب مدرب استون فيلا دين سميث بالوافد الجديد، بقوله: “انا سعيد للغاية لأن توم قرر الانضمام الى استون فيلا”.

في المقابل، اكد هيتون انه يتطلع قدما للدفاع عن الوان استون فيلا لا سيما أن “معظم اللاعبين الجدد هم من الشباب المتعطشين ويتمتعون بقوة جسدية كبيرة. انها لحظات مثيرة بالفعل في استون فيلا وانا سعيد كوني جزءا منها”.

(أ ف ب)