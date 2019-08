هيتون ينضم الى استون فيلا قادماً من بيرنلي

لندن – أعلن نادي استون فيلا، العائد الى دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في انجلترا، الخميس، تعاقده مع حارس مرمى بيرنلي توم هيتون.

ولم يكشف استون فيلا عن قيمة الصفقة التي قدرتها بعض التقارير الصحافية بنحو 8 ملايين جنيه استرليني.

DONE DEAL: @AVFCOfficial have confirmed the signing of Tom Heaton from Burnley for a reported fee of £8m. pic.twitter.com/JYjNfTzmFd

— Squawka News (@SquawkaNews) August 1, 2019