هيت يصطدم بنيكس في نصف نهائي المنطقة الشرقية

مدن – نجح فريقا نيويورك نيكس وميامي هيت ببلوغ الدور نصف النهائي من المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حيث سيلتقيان معا بفوزهما تواليا على كليفلاند كافالييرز 106-95 وميلووكي باكس 128-126 بعد التمديد.

وتألق جيمي باتلر مرة جديدة بتسجيله 42 نقطة، ليساهم في قيادة فريقه هيت لقلب النتيجة أمام باكس بعد التمديد وحسم السلسلة لصالحه 4-1.

وقال باتلر في تصريحات تلفزيونية:”لقد صمدنا وتأخرنا، بدا الأمر كذلك كثيرا خلال هذه السلسلة لكننا بقينا معا ودافعنا بشكل رائع وسجلنا سلات مهمة، مهما كان المطلوب للفوز، يمكن أن يكون 40 أو 50 نقطة، يجب أن أكون قادرا على فعل كل شيء”.

وهي المرة السادسة في تاريخ الدوري التي ينجح فيها فريق أنهى الدوري المنتظم في المركز الثامن بإقصاء صاحب المركز الأول من الأدوار الإقصائية “بلاي أوف”.

وانهار باكس الذي أنهى الدوري العادي في صدارة المنطقة الشرقية ومع أفضل سجل في الدوري، في الربع الأخير على ملعبه بعدما كان متقدما بفارق 16 نقطة.

وبدأ هيت بتقليص الفارق تدريجياً، فيما بدا باكس هشاً ليسجل 32 نقطة مقابل 16 لأصحاب الأرض في الربع الأخير بفضل سلة حاسمة من باتلر الذي عادل فيها النتيجة 118-118 قبل 0.5 ثانية من النهاية.

وفرض هيت تفوقه في الوقت الإضافي، بينما كلف خطأ من اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (38 نقطة و20 متابعة) على ماكس ستروس قبل 40 ثانية من النهاية غالياً، إذ سمح لهيت بالتقدم 128-124، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه.

وقال النيجيري-الأميركي غابي فينسينت الذي أنهى اللقاء مع 22 نقطة و6 تمريرات حاسمة لهيت: “كان موسمنا متأرجحاً، كنا في مواقف صعبة، لكننا قاتلنا، وعرفنا أننا نملك ما يلزم للعودة في حالة أفضل”.

من ناحيته أكد العملاق يانيس أنتيتوكونمبو عقب خروج فريقه من “بلاي أوف” أنه في الرياضة لا يوجد فشل، بل مجرد أيام جيدة وأخرى سيئة.

وأضاف أفضل لاعب في الدوري العادي العامين 2019 و2020 رداً على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان هذا الموسم فاشلا: “كل عام تعمل نحو هدف، هناك خطوات للنجاح، لعب مايكل جوردان 15 عاما وفاز بست بطولات، هل كانت السنوات التسع الأخرى فاشلة؟”.

ويتواجه ميامي هيت الذي وصل إلى نهائي 2020 (خسر أمام ليكرز) مع نيويورك نيكس الذي أقصى بدوره كافالييرز 4-1.

ونجح نيكس في تجاوز الدور الأول لـ “البلاي أوف” للمرة الأولى منذ 10 أعوام وتحديدا منذ العام 2013، وقد تألق جماعيا بفضل الروح القتالية على غرار نجمه ميتشل روبنسون الذي سجل 13 نقطة وأضاف إليها 18 متابعة، منها 11 هجومية.

وسيطر نيكس على المباراة منذ البداية بقيادة جايلن برونسون (23 نقطة) والكندي آر جاي باريت (21)، لكنه خسر جهود جوليوس راندل (13) الذي اضطر لمغادرة الملعب قبل الاستراحة جراء تجدد إصابته في كاحله الأيسر، علماً بأنه كان تعرض لالتواء فيه قبل انطلاق “بلاي أوف”.

في المقابل سجل دونوفان ميتشيل 28 نقطة وأضاف داريوس جارلاند 21 نقطة لفريق كافالييرز، الذي سجل 51 انتصارا في مباريات الموسم العادي، ولكن افتقد لاعبوه للخبرة في مباريات الدور الأول من الأدوار الإقصائية، في أول مشاركة له منذ خمس سنوات.

كما استطاع جولدن ستيت واريورز التفوق في سلسلة المواجهات المباشرة على ساكرامنتو كينجز بنتيجة 3-2، بعدما تغلب عليه 123-116، واستطاع ممفيس جريزليس أن يفرض خوض مباراة سادسة أمام لوس أنجليس ليكرز بعدما تغلب عليه بنتيجة 116-99، لتصبح نتيجة المواجهات المباشرة تقدم ليكرز 3-2، وستقام المباراة السادسة، فجر يوم غد. -(وكالات)