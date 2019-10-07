“هيدروجرين” نظام يساعد على تأمين احتياجات الشعير بكلف اقل من استيرادها

عمان- أكد الرئيس التنفيذي لشركة الزراعات المستدامة للاستثمار الزراعي (بونكس) ابراهيم الراشد الحنيطي أن الأردن يمتلك فرصة هامة لتأمين احتياجاته من الشعير بكلف اقل من مخصصات استيرادها. وبين الحنيطي أن هنالك تقنيات تستخدمة عالميا في مجال انتاج الاعلاف بطرق مبتكرة منها نظام (هيدروجرين العالمية أراض على منصة) وهذه تعمل على توفير المياه بنسبة 95 % مقارنة بالزراعة التقلدية. ويستخدم نظام(Hydrogreen ) الماء بدلا من التربة، كوسيلة أساسية للزراعة، ويوضع نظام نمو الأعلاف مع ماكينات حصاد اوتوماتيكية سهلة الاستخدام في مبنى يتم التحكم فيه بالمناخ.

كما يستخدم كميات أقل كثيرا من المياه اللازمة في الزراعات التقليدية، ويوفر حصادا يوميا، ويقلل من امكانية التعرض للآفات الزراعية والعفن وغيره من تحديات تواجه الزراعات التقليدية. واوضح أن التقنية الحديثة لزراعة الشعير تعتمد على الزراعة العمودية حيث تسهم هذه العملية في تكلفة منخفضة ومستقرة وانتاج مستمر بغض النظر عن المناخ إضافة إلى بذار خالية من المبيدات والأسمدة وغير معدلة وراثيا وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري إضافة إلى متطلبات استثمار منخفضة.

وبين أن الإنتاج القائم على احدث التطورات التقنية يساعد على تفادي تعرض الزراعة التقليدية لتقلبات الطقس، ومحدودية موارد المياه، والآثار السالبة للتنوع البيولوجي. لذا، تعمل بونكس على توفير وتطبيق افضل التقنيات الناجحة والمجرّبة، وبكلف انتاج متدنية. وأشار الحنيطي الى التوجه الى استخدام هذا المشروع يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ويعود بالفائدة على المزارعين من خلال ثروة حيوانية أكثر صحة وأعلاف بكلفة منافسة عدا عن الفائدة على مستوى الوطن من خلال الحفاظ على المياه والأرض والتنوع البيولوجي وتحقيق دخل أعلى للمزارعين وتقليل الاعتماد على الواردات.