هيدي كرم: ممكن أتجوز واحد مش من ديانتي

“ممكن أتجوز واحد مختلف عن ديانتي، لأني بطبعي ست متفتحة”.

هذا ما قالته الممثلة المصرية هيدي كرم خلال حديث مع متابعهيا على انستغرام، مشيرة إلى أنها “منفتحة على الآخر والثقافات المختلفة والديانات المختلفة”.

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وعن الزواج قالت: الجواز نصيب فإما يأتي الشخص المناسب والوقت المناسب، ومش هتجوز واحد أصغر مني بكتير لأني ديما عندي تخوف من الموضوع ده، بخاف إتي شكلي يبقى كبير عنه وشي يكرمش قبله، عينه تزوغ على واحدة تانية، فالفكرة دي مرفوضة بالنسبالي”.

وردًا على سؤال، إن كانت تتناول أدوية اكتئاب حالياً، قالت: مش باخد أدوية اكتئاب حاليا بس كنت باخدها في مراحل من حياتي ومش شايفة أنه عيب إننا ندور على حاجة تساعدنا”، مضيفة “أدوية الاكتئاب زيها زي أدوية دور البرد بلاش تقاوحوا ودوروا على حاجة تساعدكم تخرجوا من المرحلة دي عشان صعبة”.