“هيرميس” تتوقع تحسننا ملحوظا بأداء سهم “الفوسفات”

عمان -الغد – توقعت المجموعة المالية هيرميس، تحسنا ملحوظا في اداء وسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وعزت المجموعة المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر، توقعاتها بهذا التحسن الى مجموعة من الأسباب المستندة على تحسن العمليات التشغيلية في الشركة وكفاءة عملية الإنتاج فيها.

واستندت المجموعة في توقعاتها الى الزيادة في حجم إنتاج الشركة لخام الفوسفات، والانخفاض الملموس في كلف الإنتاج قياسا مع الكلف المسجلة للسنوات الماضية، بالإضافة إلى الانتعاش الكبير في اسعار الفوسفات خلال النصف الثاني من العام 2020 مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها الاسعار خلال السنوات القليلة الماضية.

واكدت المجموعة أنها قامت برفع تصنيف سهم شركة الفوسفات، في ظل توقعاتها لفرص ارتفاع قيم الربح للسهم العامين المقبلين، مقارنة بقيم الارباح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021، وقدرة ادارة الشركة على الاستمرار في ضبط كلف الإنتاج وزيادته عن الخطة المقررة وتحسين عملياته للسنوات القادمة، واستمرار الشركة في التخفيض التدريجي للديون، مع الحفاظ على توزيع الأرباح على المساهمين .

وقالت المجموعة في تقريرها الذي نشرته يوم امس، إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، نجحت في اتباع اجراءات استباقية ناجعة لادارة عملية الإنتاج وضبط النفقات فيها، منذ أن تسلم مجلس إدارتها الحالي مهامه مطلع العام 2017، وشراء 28 بالمائة من ((الاسهم)) من قبل إحدى الشركات الهندية العام 2018.

كما أشارت هيرميس إلى مجموعة الخطوات التي اتخذها مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، وكان لها الأثر الكبير على واقع الشركة وضبط كلف الإنتاج فيها، من خلال توقيع اتفاقية لتزويد المجمع الصناعي الجنوبي في مدينة العقبة بنحو 4 ملايين قدم مكعّب غاز طبيعي لتخفيف فاتورة الطاقة وكلف الإنتاج، وتوقيع اتفاقية لبناء محطة لتحلية المياه توفر 8 ملايين متر مكعب من المياه لغايات الإنتاج في المجمع.

وشملت الإجراءات ايضا، بناء خزان جديد لتخزين حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي، والبدء بتنفيد مشروع لمعالجة أكوام بقايا الفوسفات المعدن في الشيدية والمقدرة بنحو 60 مليون طن يمكن استخلاص ما نسبته 30 الى 40 بالمائة منها كفوسفات قابل للبيع.

واكدت هيرميس ان الارتفاع الأخير في أسعار الأسمدة الفوسفاتية، والتحسينات التشغيلية المستمرة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستسهم بلا شك في تحسن أرباح الشركة والتدفقات المالية لديها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.