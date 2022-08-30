هيفاء وهبي تتصدر الترند بهذا الشعار- (تغريدة)

أشعلت النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ الترند في لبنان وعدد من الدول العربية منفردة بالصدارة، وذلك بعد إطلاق حملة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “تويت في حب هيفاء وهبي”.

وجاء ذلك تعبيرا عن حبهم الكبير للفنانة اللبنانية وتقديرا لنجاحها الكبير الذي لا تزال تحصده في أغنيتها الأخير “تيجي” والتي حققت أكثر من 24 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وكشفت إحدى الصفحات التابعة لجمهور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه من المقرر أن تطرح أغنيتها الجديدة “يا نحلة” على طريقة “ليريك فيديو” وليس فيديو كليب، الا أنه لم يُكشف بعد عن موعد طرحها.-(وكالات)