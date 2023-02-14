هيفاء وهبي لمتضرري زلزال سوريا: قلبي لكم وتحت أمركم (فيديو)

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن استعدادها لمساعدة لمتضرري زلزال سوريا، مؤكدة أنها ستلبي جميع احتياجاتهم.

جاء ذلك استجابة لـ طلب الإعلامي السوري ماجد العجلاني، والذي نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام خلال تواجده وسط متضرري الزلزال ووسط الأنقاض، وطلب من هيفاء وهبي توجيه المساعدة لهم، قائلا: بطلب من الفنانة هيفاء وهبي 500 علبة حليب فقط لمتضرري أطفال حلب، محدش مقصر في حقنا ولكن الوضع تخطى الصعب.

وبالفعل ردت هيفاء وهبي على طلب ماجد العجلاني، قائلة: من عيوني وقلبي اللي بتريدوه بيصير.. أنا قلبي لكم وتحت أمركم.

ولم تكن هيفاء وهبي الفنانة الأولى التي تعلن مساعدتها لـ متضرري زلزال سوريا، بل سبقها العديد من الفنانين، من بينهم باسم ياخور، والذي حرص على المساهمة في توصيل المساعدات لمتضررين بنفسه، وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة إنه تواصل مع متضرري الزلزال لمعرفة احتياجاتهم، وبالفعل حرص على تعويض كل ما يفتقدونه من مواد ومساعدات.

كما تبرعت الفنانة نجوى كرم بـ 2مليون دولار لصالح متضرري الزلزال، بالإضافة إلى الفنانة نبيلة عبيد التي أعلنت كامل استعدادها لتبني الرضيعة السورية المولودة تحت الأنقاض، بينما أعربت نسرين طافش عن حزنها الشديد من معاناة السوريين، حيث دخلت في حالة بكاء وقالت في تصريحات تلفزيونية سابقة إن الشعب السوري عانى كثيرًا في حياته ولم يستحق زلزال مدمر كهذا. -وكالات

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