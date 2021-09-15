هيكلة إدارية في البشير.. وتنقلات في الصحة – أسماء

عمان-الغد- قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إجراء تنقلات واسعة في الوزارة، استناداً لاحكام المواد 92/ج/2 و181/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020.

ومن أبرز التنقلات، إجراء هيكلة إدارية لبعض الوظائف القيادية في إدارة مستشفيات البشير، بإنهاء تكليف الدكتور قاسم الطرمان من القيام بأعمال مدير مستشفى الجراحة والجراحة التخصصية في إدارة مستشفيات البشير مع إبقائه ليعمل رئيسا لاختصاص التخدير والعناية المركزة.

وكلف الهواري الدكتور عاطف التموره بالقيام بأعمال مدير مستشفى الجراحة والجراحة التخصصية في إدارة مستشفيات البشير.

وأنهى الهواري تكليف الدكتور حسين شموط من القيام بأعمال رئيس قسم الجراحة بمستشفى الجراحة والجراحة التخصصية في إدارة مستشفيات البشير ونقله بلعمل في مجال اختصاصه كأخصائي جراحة عامة ولأمر رئيس اختصاص الجراحة.

كما تم تكليف الدكتور غاندي العمايره بالقيام بأعمال رئيس قسم الجراحة والجراحة التخصصية في إدارة مستشفيات البشير.

وتم إنهاء تكليف الدكتور عقاب الرواحنة من العمل مديرا لمستشفى الإسعاف والطوارئ في إدارة مستشفيات البشير ونقله إلى مستشفى النديم/ مأدبا ليعمل في مجال اختصاصه كأخصائي إسعاف وطوارئ.

ونقل الهواري الدكتور عماد أبو يقين من وظيفة مدير مستشفى إربد الميداني إلى وظيفة مدير لمستشفى الإسعاف والطوارئ في إدارة مستشفيات البشير مع إبقائه ليعمل رئيسا لاختصاص طب الطوارئ والحوادث.

وأنهى الهواري تكليف الدكتور أسامة المصو من العمل كرئيس لشعبة الإسعاف والطوارئ في مستشفى النديم/ مأدبا وتكليفه لقيام بأعمال رئيسا لقسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الإسعاف والطوارئ في إدارة مستشفيات البشير.

ونقل وظيفة القيام بأعمال رئيسا لقسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الإسعاف والطوارئ في إدارة مستشفيات البشير من الدكتور جعفر ياسين إلى مستشفى الأمير فيصل ابن الحسين ليعمل في مجال اختصاصه كأخصائي إسعاف وطوارئ.