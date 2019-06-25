“هيكلة” تنتظر الوحدات.. الفيصلي يكتفي بالمشاركة الآسيوية.. “مسلسل” العرسان يصل للنهاية

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

إعادة هيكلة بانتظار فريق الوحدات

كشفت المعلومات الواردة من نادي الوحدات، أن إدارة النادي ستخضع فريق كرة القدم لهيكلة واسعة، تشتمل على استبعاد لاعبين واستقطاب لاعبين جدد وبمراكز مختلفة، أغلبها في الجانب الدفاعي.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن خيب الفريق طموحات جماهيره في الموسم الكروي الحالي على الصعيدين المحلي والآسيوي.

وكشف المصدر عن توجه النادي للاستغناء عن لاعبين لم يكونوا مؤثرين في الفريق، لافتا إلى وجود خلل في الفريق فيما يتعلق بتوزيع اللاعبين في مراكز اللعب المختلفة، خاصة في مركز الوسط الذي تواجد به 16 لاعبا، على حساب مراكز أخرى لم يتواجد فيها بديل واحد.وتفيد المعلومات أن الوحدات وضع قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيدخل في مفاوضات معهم من أجل استقطابهم، بالتشاور مع الجهاز الفني، إلى جانب تحديد أسماء اللاعبين الذي سيغادرون النادي في الموسم المقبل.

كما يسعى الوحدات لتدقيق أكبر في عملية استقطاب المحترفين الأجانب، لا سيما وأن محترفي الموسم الحالي لم يكونوا بحجم فريق الوحدات.

وكان فريق الوحدات الذي عاد من بيروت أمس، وأثار سخط جماهيره بخروجه من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على يد العهد اللبناني. ويتوقع أن يخضع اللاعبون حاليا لاستراحة ربما تمتد لأسابيع عدة، في ظل غياب المنافسات.

الفيصلي يعتذر عن البطولة العربية

قررت إدارة النادي الفيصلي، الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

جاء ذلك خلال جلسة الإدارة الأخيرة التي عقدت برئاسة بكر العدوان، والتي تم فيها تأكيد المشاركة الآسيوية المقبلة.

كما قررت إدارة الفيصلي حل الأجهزة الفنية والإدارية في النادي، مع تجديد الثقة بالمدير الفني للفريق الأول راتب العوضات.

الحلقة الأخيرة من “مسلسل” العرسان

كشفت أحداث الحلقة الأخيرة من “مسلسل” اللاعب أحمد العرسان، عن اتفاق بين ناديي الفيصلي والسرحان، يقضي بالموافقة على تجديد إعارة اللاعب للفيصلي لعامين مقبلين، مقابل 100 ألف دينار وتفاصيل أخرى.

وشهدت الفترة الماضية حالة من المد والجزر بين الفيصلي والسرحان، من دون التوصل لنتيجة إيجابية، قبل تدخل الشيخ طلال الماضي، الذي أسفرت جهوده عن اتفاق.

وأكد نادي السرحان، أن الفيصلي أبلغه أول من أمس، موافقته على شروطه لتجديد إعارة العرسان لعامين مقبلين.

وشهدت الحلقة قبل الأخيرة، اجتماعا لإدارة نادي السرحان برئاسة عبدالله السرحان، والتي أعلنت فيها موافقتها على تجديد إعارة لاعبها العرسان للفيصلي، مقابل 100 ألف دينار، وشريطة أن لا يتم إعارة اللاعب لناد آخر الا بموافقة السرحان، وفي حال تمت الإعارة فإن نادي السرحان يحصل على 30 % من قيمة الصفقة. كما اشترط السرحان، أن يتم إبرام اتفاقية جديدة شكلا ومضمونا، كما طالب بأن يتم استلام مبلغ الـ100 ألف دينار بواسطة شيكات مصدقة. وأكد رئيس نادي السرحان، أن الفيصلي أبلغه بالموافقة، بانتظار حسم الموضوع رسميا في حال اتفق الطرفان على كيفية دفع المبلغ.

أبو عمارة على موعد مع الفرح الجمعة

بات نجم الكرة الأردنية منذر أبو عمارة، على موعد مع الفرح يوم الجمعة المقبل؛ حيث يحتفل بزفافه على آنسة من خارج الوسط الرياضي. أبو عمارة بدأ بتوزيع رقاع الدعوة للمدعوين، خاصة الرياضيين منهم، لحضور حفل الزفاف الذي يقام في إحدى قاعات عمان ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الثانية عشرة. وأبلغ أبو عمارة زملاءه اللاعبين، بأن حفل الشباب سيقام يوم الخميس المقبل في الزرقاء، حيث مكان إقامته. ويستعد فريق الحرس الملكي لكرة القدم، الذي يلعب أبو عمارة في صفوفه، للاحتفال باللاعب “العريس” اليوم، خلال تدريب فريق الحرس. يشار إلى أن منذر أبو عمارة، احترف الموسم الماضي في صفوف فريق نادي الفحيحيل الكويتي، قبل أن يعود إلى عمان، بانتظار تحديد وجهته المقبلة.

أداء نجم بالمنتخب يحبط “الكشافة” أمام سلوفاكيا

كشف وكيل أعمال لاعبين خارج الأردن، أن أحد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، فشل في إقناع كشافة لاعبين، حضروا إلى سلوفاكيا لرصده، أملا في ترويجه لأندية أوروبية.

وكشف الوكيل لـ”الغد”، أن الكشافة رصدوا اللاعب في مباراة سلوفاكيا، ودونوا ملاحظاتهم التي كان أغلبها سلبيا، قبل أن يغضوا النظر عن فكرة ترويجه.

ولفت الوكيل المطلع، إلى أن النجم الأردني كان أمام فرصة تاريخية لصفقة احتراف مميزة، قبل أن يفشل في إقناع الراصدين الذين حضروا إلى سلوفاكيا خصيصا لمراقبته.

قطعة أرض لنادي الحسين إربد

أعادت بلدية إربد، تخصيص قطعة أرض لنادي الحسين إربد، لاستثمارها في المرحلة المقبلة. وأعلن رئيس نادي الحسين إربد صهيب الخصاونة، عن موافقة بلدية إربد على إعادة تخصيص أرض للنادي، موجها الشكر للبلدية على تعاونها ودورها الكبير في تفعيل الحركتين الرياضية والشبابية في مدينة إربد.

ولفت الخصاونة إلى أن البلدية سبق وأن خصصت قطعة أرض لنادي الحسين إربد قبل سنوات عدة، ولكن لم يتم استثمارها لتعود إلى البلدية التي عادت، أول من أمس، لإعلان موافقتها على إعادة تخصيص قطعة أرض جديدة وفي مكان آخر.

محترفو المنتخب يستعدون للمغادرة

يستعد عدد من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، للالتحاق بأنديتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة، خاصة الثلث الأول من الشهر المقبل، مغادرة أكثر من لاعب في المنتخب، للالتحاق بأنديتهم، وبالتالي الاحتجاب عن فترة تجمع المنتخب التي تبدأ يوم 8 تموز (يوليو) المقبل، استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تقام في العراق مطلع آب (أغسطس) المقبل. ويرجح أن يغيب هؤلاء النجوم عن منتخب النشامى في بطولة غرب آسيا، بسبب إقامة هذه البطولة خارج أيام الاتحاد الدولي.

ويتوقف التحاق أو مشاركة أي لاعب منهم مع المنتخب، على علاقة “النشامى” بالنادي الذي يحترف به اللاعب؛ حيث تبدي بعض الأندية تعاونها خارج أيام “الفيفا”، فيما تتمسك أندية أخرى بحقها في الاحتفاظ بلاعبيها، وعدم إرسالهم لمنتخباتهم إلا في الأيام المسموح بها.

ناديان يسعيان لضم العسولي

يسعى ناديان في مصاف دوري المحترفين لكرة القدم، لاستقطاب لاعب فريق شباب العقبة خالد العسولي، الذي ظهر بشكل لافت في الموسم الكروي الماضي.

وكشفت مصادر عن رغبة أحد الأندية المنافسة في عمان، في ضم اللاعب بناء على تنسيب من الجهاز الفني الذي أبدى إعجابه باللاعب خلال الموسم الماضي، مطالبا الإدارة بالعمل على استقطابه. ناد محترف آخر من الشمال، يسعى أيضا لضم العسولي؛ حيث قام النادي بالاستفسار عن اللاعب وإمكانية الدخول معه في مفاوضات أملا في التعاقد معه.

حارس مرمى ينتهي من إعداد “فيديو” للسعودية

انتهى حارس مرمى معروف في الأردن، من إعداد “فيديو” يتعلق بأبرز مبارياته على مختلف الصعد، لإرساله إلى أحد أندية السعودية، التي تسعى للتعاقد معه. الاتصالات بين الحارس والنادي السعودي، لم تصل لمرحلة الاتصالات الرسمية، بل جاءت عبر وسيط ووكيل لاعبين، طلب من الحارس الانتهاء من “الفيديو” تمهيدا لإرساله للنادي السعودي، على أمل البدء في خطوات المفاوضات الرسمية.

نادي عجلون يواجه التحديات لدعم الكرة النسوية

كشف رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، عن سعي إدارة النادي لتوفير متطلبات فريق السيدات لكرة القدم، استعدادا للمشاركة في دوري السيدات للمستوى الثاني الذي يقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأشار الصمادي إلى أنه، ورغم ضعف الإمكانات وشح الموارد المالية، إلا أن الإدارة عاقدة العزم على دعم الفريق ضمن الإمكانات المتاحة، بحثا عن مشاركة فاعلة، تؤكد حرص النادي على دعم أنشطة كرة القدم للسيدات.

وأشار الصمادي إلى أن نادي عجلون، يحرص على تنفيذ توجيهات سمو الأمير علي بن الحسين بالاهتمام بالكرة النسوية، الأمر الذي يدفع النادي لتجاوز كل العوائق ومجابهة التحديات التي تواجه فريق عجلون للسيدات، في سبيل إنشاء فريق متميز يسهم في تفعيل الكرة النسوية. وأكد رئيس النادي أن الإدارة جددت الثقة بالمدربين خالد الخطيب وآيات المومني، لقيادة فريق السيدات في المرحلة المقبلة، معتبرا أن الإمكانات الفنية التي يمتلكها الخطيب والمومني كفيلة بإحداث نقلة نوعية على مستوى الكرة النسوية بمحافظة عجلون مستقبلا. وكشف الصمادي عن البدء في تشكيل الفريق واستقطاب اللاعبات، مع العمل على استعادة خدمات اللاعبة عبير الصباغ التي تم إعارتها من نادي عجلون إلى نادي الحسين إربد، والتي تعد من اللاعبات المتميزات اللواتي ينتظرهن مستقبل باهر.

كواليس النجوم

– عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، بدؤوا بالتوافد على ملاعب وأكاديمية النجم أحمد هايل، لخوض مباريات وتحديات فيما بينهم، مستثمرين غياب المنافسات والتدريبات بالأندية.. إلى ذلك، بدأت أكاديمية أحمد هايل، التي افتتحت مؤخرا، باستقبال المواهب التي تخضع لتدريبات بقيادة مدربين متخصصين، وبإشراف من هايل نفسه.

– نجوم في المنتخب الوطني لكرة القدم، عادوا من رحلات سياحية أغلبها في تركيا ودبي، فيما غادرت قبل أيام دفعة جديدة من اللاعبين في رحلات سياحية خاصة.. لاعبو المنتخب يسعون لاستثمار “الفرصة الذهبية” المتمثلة في غياب تدريبات الأندية والمنتخب، للقيام برحلات سياحية وإنجاز المشاريع الخاصة.

– إدارات أندية ولجان رياضية في الأندية، تعقد اجتماعات ومشاورات مع لاعبين، لبحث الانتقالات في الموسم المقبل.. أحد اللاعبين أكد أن هذه المشاورات تأخذ طابع عدم الجدية في ظل ابتعاد موعد انطلاق الموسم، وضبابية المشهد عند الكثير من الأندية.

– المعلومات الواردة من نادي شباب العقبة، تفيد أن اللجنة المؤقتة التي كلفت بإدارة النادي لمدة 3 أشهر، طلبت من وزارة الشباب تمديد عملها لـ3 أشهر أخرى، قبل أن يواجه طلبها بالرفض، وبالتالي التوجه لإجراء انتخابات النادي مطلع الشهر المقبل.

– المدير الفني لفريق الفيصلي راتب العوضات، الذي تم تجديد الثقة به لموسم مقبل، حمل خيارات عدة لإدارة النادي حول الجهاز الفني المعاون الذي سيرافقه في الموسم المقبل.. من بين الطروحات فراس الخلايلة وحاتم عقل وغيرهما من الأسماء، بانتظار تقديمها رسميا الى الإدارة لاعتماد الجهاز الفني المعاون.

– نجم كروي محلي، أشار إلى أن فترة تأجيل الموسم حتى شباط (فبراير) المقبل، ستتسبب في غياب لاعبين عن الموسم المقبل.. النجم أشار إلى أن لاعبين تقدموا في العمر، كانوا يأملون باللعب في الموسم الحالي لو بدأ في موعده في شهر آب (أغسطس) المقبل، بانتظار أفول نجمهم الكروي في ظل تأجيل الموسم حتى شباط (فبراير) المقبل.

– المدير الفني جمال محمود، حرص على القيام بزيارة إلى أكاديمية نادي شباب الأردن، للقاء اللاعبين الصغار، والحديث معهم حول مستقبلهم.. محمود تحدث للمواهب الواعدة، مطالبا إياها بالجد والاجتهاد لتحقيق أهدافها.