“هيلتون أبوظبي جزيرة ياس” يطلق عرضا لموسم الصيف



أبوظبي- يقدم هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، المنتجع الجميل الذي افتتح حديثاً ويمتاز بموقع مثالي على واجهة ياس باي البحرية، العرض الأروع لقضاء يوم رائع في المسبح يوميا من الساعة 10 صباحا إلى السادسة مساء.

استمتعوا بالسباحة أو الاسترخاء في أجواء لا مثيل لها مقابل 150 درهما إماراتيا للبطاقة الواحدة لكل شخص في نهاية الأسبوع، أو 100 درهم إماراتي للبطاقة الواحدة لكل شخص خلال أيام الأسبوع، مع خصم قدره 50% للأطفال بين عمر 6 – 12 سنة.

وإلى جانب استخدام مرافق الفندق المتميزة كالمسبح الذي يتم التحكم بدرجة حرارته ومنطقة لعب الأطفال طوال النهار، يتضمن العرض المدهش كذلك خصماً بقيمة 20 % على الأطعمة والمشروبات و10 % على جميع منتجات السبا. وللراغبين بمزيد من الدلال لأنفسهم، يمكنهم الحصول إلى جانب هذا العرض على خصم قدره 20 % على كافة علاجات السبا في أولى مرافق إيفوريا سبا بدولة الإمارات. كما تتاح الفرصة للضيوف عند شراء بطاقة الدخول للاستفادة من خصم 20 % في المطاعم والمقاهي، بما فيها كابيلا بوول بار اند جريل، والواقع بجانب المسبح الخارجي ليكون المكان المثالي للاستمتاع بمشروب بارد أو تناول وجبة خفيفة ولذيذة. وفيما يستمتع الضيوف بأشعة الشمس والأجواء الجميلة، يمكنهم تناول مجموعة من الكوكتيلات وطلب أطباق متنوعة من قائمة الطعام كالسلطات المختلفة والسندويتشات والأطباق الصحية واللحوم المشوية على الفحم.