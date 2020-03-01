هيوستن يهزم سلتيكس بفارق “نصف سلة” بدوري السلة الاميركي

لوس انجليس – أسقط هيوستن روكتس مضيفه بوسطن سلتيكس بفارق نقطة بعد التمديد، بينما أوقف ممفيس غريزليز سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لضيفه لوس أنجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية، في أبرز مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتفوق هيوستن على بوسطن بنتيجة 111-110، بينما حقق ممفيس فوزا مريحا على لوس أنجليس بنتيجة 105-88 السبت، حيث شهدت المباراة الأولى منافسة محتدمة بين بوسطن ثالث المنطقة الشرقية، وهيوستن رابع الغربية، ودخلاها مع سلسلة انتصارات بلغت خمسة تواليا لهيوستن، وأربعة في آخر خمس مباريات لبوسطن.

لكن المواجهة انتهت لصالح هيوستن ونجميه جيمس هاردن وراسل وستبروك، على حساب بوسطن ونجومه جايسون تاتوم وماركوس سمارت وجايلن براون، وصنع بوسطن فارقا مريحا في الربع الثاني بلغ 17 نقطة، لكن هيوستن عاد وتقدم في الثالث، قبل ان يتبادل الفريقان السيطرة في الربع الأخير.

واستمرت المنافسة حتى الثواني الختامية، اذ تفوق روكتس 104-101 مع تبقي 8,1 ثوانٍ بفضل رميتين حرتين لوستبروك. لكن بوسطن فرض التمديد برمية ثلاثية من براون عند صافرة النهاية، ولم يكن الشوط الإضافي أقل إثارة، وعوّض خلاله هاردن أخطاء ارتكبها في الوقت الأصلي، بتسجيله رمتين حرتين قبل نحو 24 ثانية من النهاية مانحا ليتقدم فريقه 111-110، بينما فشل براون بمحاولة ختامية.

وألحق ممفيس بضيفه ليكرز خسارته الأولى منذ سقوطه أمام هيوستن في السادس من شباط/فبراير، وتغلب عليه بفارق 17 نقطة، في مباراة برز فيها لاعب الأول جا مورانت بتسجيله 27 نقطة.

Have yourself a game, @russwest44! 🏀 41pts

🏀 8reb

🏀 5ast

✔️ WIN pic.twitter.com/otoTALDhgi — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 1, 2020

وجاءت نتيجة اللقاء مفاجئة لاسيما وان ممفيس دخلها بعد خمس هزائم متتالية، في سلسلة وضعت تحت الضغط مركزه الثامن في ترتيب المنطقة الغربية، آخر المراكز المؤهلة الى الأدوار الاقصائية “بلاي أوف”، حيث فرض ممفيس إيقاعه ولم يسمح لضيفه بالتقدم سوى بفارق نقطتين في الربع الأول، في حين حقق المضيف فارق 22 نقطة في الربع الثالث.

وكان مورانت (20 عاما) الذي يخوض موسمه الثاني في الدوري، أفضل مسجل مع 27 نقطة و14 متابعة، بينما ساهم ديلون بروكس بـ27 نقطة، والليتواني يوناس فالانتشيوناس بـ20 نقطة و22 متابعة، في المقابل، اكتفى نجم ليكرز ليبرون جيمس بتسجيل 19 نقطة مع ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة، بينما أضاف أنطوني ديفيس 15 نقطة. (أ ف ب)