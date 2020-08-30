“هيومان أبيل” تطلق نداء إغاثة عاجل لاستعادة اليمن السعيد

أعلنت مؤسسة هيومان ابيل، وهي مؤسسة خيرية بريطانية، عن إطلاق حملة إغاثة اليمن والتي تسعى من خلالها لتقديم العلاج الأساسي لسوء التغذية والكوليرا وتوفير الطرود الغذائية والماء النظيف في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المتوفر منها في اليمن مع انتشار سوء التغذية ومرض الكوليرا و تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه الحملة في ظل توقعات منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف شعب اليمن سيصاب بفيروس كورونا، وتصف منظمة أطباء بلا حدود أن هذا الانتشار من الممكن أن يودي بحياة أكثر من خُمس نسبة المصابين، مما يجعل هذه النسبة كارثية.

وبحسب القائمين على الحملة فإن نداء طوارىء اليمن سيمكّن المنظمة من توفير المستلزمات الطبية والوقائية بما فيها المطهرات والمعقمات والكحول والصابون وأقنعة الوجه والقفازات الطبية للمستفيدين من التبرعات، وسيعمل على توفير طرود الطعام للعائلات، بالإضافة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للوقاية من الكوليرا وتوفير الماء النظيف في المناطق المستفيدة.

وتهدف الحملة إلى جمع 65000 دولار لمساعدة اليمنيين على حل الأزمات الثلاثة المتمثلة في سوء التغذية وانتشار مرض الكوليرا وتفشي فيروس كورونا

وتعمل منظمة هيومان ابيل في اليمن منذ العام 2014 حيث وفرت من خلال التبرعات الطعام والرعاية الصحية والإمدادات الطبية لأكثر من 900 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة للخطر. ووفرت الطعام الطاريء لأكثر من 4,500 نازحاً، والماء النظيف لحوالي 7,500 شخص، والوقاية من حمى الضنك لأكثر من 100 ألف عائلة. علاوة على توزيع طرود الطعام العاجلة والمواد الغذائية الموسمية في رمضان وعيد الأضحى على حوالي 64,430 شخص. بالإضافة لتقديم الدعم لأكثر من 45,900 شخص عندما اجتاحت الكوليرا البلاد.

وتأتي حملة إغاثة اليمن لتقديم يد المساعدة لاستمرار الدعم الضروري في وقت لايزال فيه 24 مليون شخص يعانون من سوء التغذية وانتشار الأمراض في ظل الأحداث الدائرة حيث تشير الأرقام لوجود 3,65 مليون يمني نازح داخليًا، و 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات الغذائية، كما أن أقل من 50% من المنشآت الطبية في اليمن بأكمله تعمل بكامل قوتها!

يذكر أن هيومان ابيل هي مؤسسة بريطانية مقرها الرئيس في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة مستقلة تعمل في مجالات التنمية والعمل الإنساني حيث تهدف إلى أن تصبح مؤسسة عالمية قادرة على خلق مجتمع دولي عادل ومستدام.

وتركز مؤسسة هيومان أبيل من خلال عملها على محاور رئيسية أهمها التعليم والصحة والأمن الغذائي وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من منظور إنساني تنموي.

يمكن للمهتمين والراغبين في المساعدة زيارة صفحة نداء اليمن على موقع المنظمة عبر الرابط الآتي:

ar.humanappeal.org.uk/النداءات/نداء–طوارئ–اليمن–للكوليرا–والكوفيد-١٩