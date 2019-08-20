“هيومان رايتس” تطالب “فيفا” بالتحقيق مع مسؤولين أفغانيين بتهم التحرش الجنسي

نيويورك – طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالرد سريعا على اتهامات التحرش الجنسي والجسدي والنفسي المقدمة من لاعبات أفغانيات ضد مسئولين بالاتحاد المحلي للعبة، وتوفير إجراءات لحمايتهن.

وأشارت مديرة المبادرات العالمية بالمنظمة غير الحكومية، مينكي ووردن، في بيان: “تم طرد رئيس الاتحاد الأفغاني لكرة القدم من منصبه بعد اتهامه بالتحرش من لجنة القيم بالفيفا”.

وأضافت: “إلا أن ما يضع سياسات حقوق الإنسان في الفيفا محل اختبار حقيقي هو إذا كانت ممارسة الرياضة في أفغانستان آمنة للسيدات والأطفال. ولكنهن لن يصرن بمأمن حتى يطرد جميع المعتدين، بمن فيهم من يسمحون بهذه الممارسات”.

كما طالبت المنظمة الحقوقية بتقديم مسئولي الاتحاد الأفغاني لكرة القدم المفترض تورطهم في حوادث التحرش الجنسي أمام النائب العام في البلد الآسيوي، ومحاكمتهم حال وجود أدلة كافية تثبت تورطهم.

وكانت السلطات في أفغانستان قد أمرت في حزيران (يونيو) الماضي باعتقال الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني لكرة لقدم، كرم الدين كريم، بعد إيقافه من جانب الفيفا مدى الحياة لاتهامه بالتحرش جنسيا بلاعبات.

وتحقق السلطات الأفغانية مع كريم منذ أشهر بعدما اتهمته لاعبات في الفريق الوطني للسيدات بالتعدي الجنسي عليهن، حيث أصدرت النيابة العامة الأفغانية أمر اعتقال بحق كريم، بعدما رفض الأخير عدة مرات استدعاءات للمثول أمام السلطات المعنية لمواصلة التحقيق معه، وفقا لمتحدث باسم النيابة.

وأضاف المصدر أن النيابة طلبت من وزارة الداخلية اعتقال كريم “بأسرع ما يمكن”.

وكانت الحكومة الأفغانية قد أوقفت الرئيس السابق وأربعة أعضاء من إدارة الاتحاد الأفغاني لكرة القدم في كانون أول (ديسمبر) 2018 بعد الكشف عن اتهامات اللاعبات، حيث قالت اللاعبات إن كريم وزملاءه استغلهن جسديا وذهنيا بين عامي 2013 و2018.

وفي ذات السياق، أعلنت لجنة الانضباط التابعة للفيفا أنها وجدت كريم مذنبا لخرقه قواعد الانضباط رقم 23 (الخاصة بحماية السلامة الجسدية والذهنية) ورقم 25 (الخاصة باستغلال المنصب) وأوقفته عن ممارسة أية نشاطات متعلقة بكرة القدم سواء رياضية أو إدارية مدى الحياة. (إفي)