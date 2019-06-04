آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“هيومن رايتس” تطالب الحكومة “الاستماع للناشطين بدل اعتقالهم”

منذ 3 ساعات
جانب من اعتصام نفذه مواطنون بمنطقة الدوار الرابع- (أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)
جانب من اعتصام نفذه مواطنون بمنطقة الدوار الرابع- (أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

غادة الشيخ

عمان-  طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الثلاثاء، من الحكومة الاستماع للناشطين على اختلاف مجالاتهم بدل اعتقالهم ومحاكمتهم.

وأشارت المنظمة في بيان وصل “الغد” نسخة منه، إلى أنّ السلطات في الأردن “تستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير”.

وأضافت أنّ “السلطات احتجزت منذ منتصف آذار/ مارس 2019 أكثر من 10 أشخاص” من الناشطين السياسيين والصحفيين.

وأوضحت “هيومن رايتس”، أنّ “العديد من النشطاء يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، وهي محكمة عسكرية تضم بعض القضاة المدنيين، بتهم تتعلق بالاحتجاجات ضد سياسات التقشف والفساد المفترض وتجريم التعبير السلمي”.

وقال  نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الأميركية، مايكل بَيج،: “على السلطات الأردنية معالجة السخط العام حول المشاكل الاقتصادية المحلية وسياسات التقشف بإشراك المواطنين والاستماع إليهم بدل القبض على منظمي الاحتجاج والمطالبين بالمساءلة العامة”.

مقالات ذات صلة

أسعار النفط تنزل لأدنى مستوى منذ كانون الثاني

منذ ساعة واحدة

دائرة الإفتاء: صوم الأردنيين صحيح

منذ ساعتين

فلكي كويتي يفجر مفاجأة: الدول التي أفطرت اليوم ارتكبت جريمة (فيديو)

منذ ساعتين

تضاعف التخليص على السيارات الكهربائية في الثلث الأول

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock