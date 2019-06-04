“هيومن رايتس” تطالب الحكومة “الاستماع للناشطين بدل اعتقالهم”

غادة الشيخ

عمان- طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الثلاثاء، من الحكومة الاستماع للناشطين على اختلاف مجالاتهم بدل اعتقالهم ومحاكمتهم.

وأشارت المنظمة في بيان وصل “الغد” نسخة منه، إلى أنّ السلطات في الأردن “تستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير”.

وأضافت أنّ “السلطات احتجزت منذ منتصف آذار/ مارس 2019 أكثر من 10 أشخاص” من الناشطين السياسيين والصحفيين.

وأوضحت “هيومن رايتس”، أنّ “العديد من النشطاء يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، وهي محكمة عسكرية تضم بعض القضاة المدنيين، بتهم تتعلق بالاحتجاجات ضد سياسات التقشف والفساد المفترض وتجريم التعبير السلمي”.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الأميركية، مايكل بَيج،: “على السلطات الأردنية معالجة السخط العام حول المشاكل الاقتصادية المحلية وسياسات التقشف بإشراك المواطنين والاستماع إليهم بدل القبض على منظمي الاحتجاج والمطالبين بالمساءلة العامة”.