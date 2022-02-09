“هيومن رايتس ووتش”: اعتقالات سرية في تونس

تونس -نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس بفرض إقامات جبرية في تونس، معتبرة أنّها في الواقع “اعتقالات سريّة بذريعة حال الطوارئ”.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ “السلطات التونسية تخفي تحت (شعار) بعض الإقامات الجبرية اعتقالات سرية بذريعة حال الطوارئ”، مشيرة خصوصاً إلى وزير العدل السابق والمسؤول الثاني في حركة النهضة نور الدين البحيري، إضافة الى فتحي بلدي، المسؤول في الحزب المذكور الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس قيس سعيّد.

وأضافت أنّ “الانحرافات في تطبيق” هذا “الإجراء خارج إطار القضاء” استناداً إلى قانون استثنائي صدر إبّان عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) وتمّ تمديده مذاك، “تكرّرت” منذ أمسك سعيّد بكامل السلطات في 25 تموز(يوليو)، و”تعكس تصعيداً خطيراً”. وأشارت المنظمة إلى حالتي إقامة جبرية على الأقلّ تنطويان على اعتقال سري، عزتهما وزارة الداخلية إلى شبهات “بتهديد خطير للأمن العام”، على غرار ما تعرّض له بلدي والبحيري. وتم التراجع عن الإجراءين المذكورين بعد بضعة أيام.-(ا ف ب)