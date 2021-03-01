“هيونداي أيونيك 5”.. مستقبل التنقل الكهربائي

دبي- أطلقت هيونداي موتور، أمس، سيارة أيونيك5″ متوسطة الحجم CUV في عرض افتراضي تكشف فيه الشركة عن السيارة الجديدة الأولى من نوعها في العالم، والتي تعد باكورة إنتاج هيونداي من سيارات الكروس أوفر BEV العاملة بالبطارية، لتضع “أيونيك5” بذلك أساسا لتشكيل مستقبل التنقل الكهربائي بميزات متطورة ومستدامة.

تعتمد “أيونيك5” على بنية منصة BEV المخصصة لمجموعة هيونداي موتورز، والتي تعرف بالنظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP)، ما يتيح لها الحصول على أبعاد فريدة على قاعدة عجلات طويلة؛ حيث تتميز “أيونيك5” مع هذا النظام بتصميم داخلي مبتكر مصنوع من مواد صديقة للبيئة في العديد الأماكن الظاهرة ويمكن لمسها داخل السيارة، مع أداء قوي مقترن بشحن فائق السرعة وتحميل (V2L)، إضافة إلى ميزات الاتصال المتقدمة ومساعدة السائق التي من شأنها تقديم أفضل تجربة داخل السيارة تضمن السلامة والراحة وسلاسة القيادة.

وبمناسبة الإعلان عن الطراز الجديد، قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في “هيونداي”: “صممت أيونيك5 لتستوعب أنماط الحياة المختلفة بلا قيود أو حدود، ولتهتم، على نحو استباقي، باحتياجات العملاء طوال رحلتهم، لتكون أول سيارة كهربائية توفر تجربة تنقل فريدة من خلال استخدامها المبتكر للمساحة الداخلية واستغلال التقنيات المتقدمة لضمان راحة وسلامة الركاب”. تصميم يبشر بعصر جديد للسيارات الكهربائية

تأتي “أيونيك5” بتصميم جديد يفوق المعايير السابقة في السيارات الكهربائية؛ حيث توفر منصة BEV الحرية في التصميم، واستلهمت هيونداي لحظات إطلاق سياراتها الأولى “بوني” في القرن الماضي وما تميزت به هذه اللحظات من جرأة وشجاعة. ويسلط تصميم “أيونيك5” الخارجي المستوحى من “بوني” الضوء على الرحلة الثرية لهيونداي خلال هذه الأعوام التي تمتد لقرابة 45 عامًا منذ إطلاق طرازها الأول، وكيف أصبحت الشركة جزءًا من حياة العملاء، فتخلق “أيونيك5” بذلك خطا مشتركا يصل الماضي بالحاضر والمستقبل، وبإعادة إحياء ذكرى طراز “بوني” الشهير، تتوسع تصميمات “أيونيك5″، كما تنوعت وزادت طرز هيونداي على مدار رحلتها.

يتميز التصميم الخارجي الفريد من نوعه لـ”أيونيك5” بقاعدة عجلات يبلغ قطرها 3000 ملم، وأدت قاعدة العجلات الممتدة لشكل أكثر تطورًا في تصميم وأداء السيارة غير مسبوق في مجال المركبات الكهربائية.

وتم تجهيز الجزء الأمامي من السيارة بغطاء صدفي يقلل من فجوات اللوحة للحصول على أفضل ديناميكية هوائية، وجاء تحديد المصد الأمامي من خلال شكل V لافت للنظر يشتمل على مصابيح تشغيل نهارية مميزة (DRLs)، توفر بدورها توقيعًا ضوئيًا فريدا ومميزا لـ”أيونيك5″، وتظهر هذه المجموعات الصغيرة التي تشبه نقاط “البكسل” أيضًا في الجزء الخلفي من السيارة.

وتوفر مقابض الأبواب ذات التدفق التلقائي-على الجانبين- تصميمًا واضحا للسطح مع كفاءة ديناميكية هوائية معززة. ويندمج الشكلان الأمامي والخلفي للسيارة معًا بانسيابية عند أبوابها، ما يوفر مثالًا آخر على تصميم Parametric Dynamics الديناميكي لهيونداي والذي شوهد لأول مرة في طراز هيونداي توسان الجديدة.

ويمنح شكل العمود C القوي td “أيونيك5″، والمستوحى من مفهوم هيونداي “45” EV، حضورًا قويًا يمكن التعرف عليه بوضوح من مسافة بعيدة. كما تعكس العجلات المحسنة Aero تصميم Parametric Pixel، وتأتي بقطر فائق الحجم يبلغ 20 بوصة، وهي أكبر جنوط تم تركيبها على الإطلاق في طرز هيونداي الكهربائية، إذ تأتي بهذا الحجم لتناسب نظام منصة E-GMP الجديدة.