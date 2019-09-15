“هيونداي الأردن” و”الهالات المتطورة” تطلقان خدمة النقل المدرسي

رهام زيدان

عمان- أطلقت شركة الهالات المتطورة لإدارة المشاريع ومؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن برعاية وزارة النقل، أمس، خدمات نقل طلاب المدارس الحكومية.

وقالت أمين عام وزارة النقل م. وسام تهتموني، مندوبة عن وزير النقل م. أنمار الخصاونة “إن هذه الخدمة تهدف إلى توفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، والتركيز على سلامتهم؛ فالحوادث المرورية بمختلف أنواعها تعد أحد أهم التحديات التي تستنزف الأرواح والاقتصاد”.

وبينت أن وزارة النقل تهدف لتوفير خدمات نقل عام لشرائح المجتمع كافة بالمستوى المطلوب وإيجاد فرص عمل في هذا القطاع وبما يوفر السلامة العامة للطلاب وآليات الرقابة للأهالي والمدرسة.

ومن جهتها، قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح “تم ترخيص الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبموجب نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية والتعليمات الصادرة عنه”.

وأكدت أن الهيئة ستنسق مع وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهمة مقدم الخدمة من قبل مديريات التربية والتعليم التابعة لها من أجل التعميم على الطلاب للتسجيل والاستفادة من هذه الخدمة.

وبينت أن الهيئة تتخذ حاليا الإجراءات النهائية لشركتين أخريين لتقديم الخدمة في عمان والزرقاء، كما منحت موافقات مبدئية لـ26 شركة من قبل لجنة الطلات المشكلة لهذه الغاية في الهيئة ليتم عرضها على مجلس إدارتها.

ومن جهته، قال المدير العام لمؤسسة “الوحدة للتجارة- هيونداي الأردن”، حسن عليان “إن باصات ومركبات هيونداي ستكون جزءا من هذا المشروع الوطني الذي سيستخدم حافلات الشركة”، مؤكدا استعداد الشركة لتوفير أفضل ما تنتجه شركة “هيونداي موتور” العالمية من حافلات ومركبات تمثل أفضل حلول النقل، بمواصفات وتجهيزات تلبي تماما احتياجات النقل المتعددة، مشيرا إلى “الالتزام بتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع من خدمة الصيانة وقطع الغيار الأصلية لضمان ديمومة الخدمة والتشغيل لتلك الباصات والمركبات، من خلال مركزنا المتطور للخدمة وطاقمنا الفني والهندسي المحترف”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “هالات” د. فوزان الكايد “إن الخدمة تتلخص في تحقيق نجاح لتطوير منظومة النقل المدرسي والاستمرار بكونها الخيار الأول للنقل المدرسي في المملكة من خلال تقديم حلول نقل آمنة وفعالة ومتكاملة مع أحدث التقنيات وأعلى معايير خدمة العملاء”.

وأضاف “تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود شراكات فاعلة وعملية تخدم القطاع”، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل تأمين خدمة النقل لطلبة المدارس الحكومية في أكثر من 250 مدرسة وبعدد إجمالي يتجاوز 50 ألف طالب، على أن يخدم المشروع مختلف مديريات التربية والتعليم في العاصمة ولاحقا في المحافظات”.

وبين أن شركة الهالات المتطورة لخدمات النقل المدرسي تأسست في العام الحالي، بعد أن أتمت متطلبات الترخيص كأولى الشركات المرخصة من قبل وزارة النقل لتقديم خدمات النقل المدرسي، كما ستقوم الشركة بإطلاق تطبيق (مسار) الذي يعد قفزة نوعية في مجال الحلول الذكية في خدمات النقل المدرسي؛ حيث سيقدم حلول تتبع ومراقبة الطلبة من البيت الى المدرسة والعكس.

وتصدر رخص نقل طلاب المدارس بموجب “تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي للعام 2019” الصادرة في الجريدة والتي أوردت هذه التعليمات أهم الشروط الواجب توافرها في خدمة النقل والتعرفة المفروضة وكذلك في وسائط النقل على اختلاف أنواعها والالتزامات من قبل أولياء الأمور.