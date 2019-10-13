“هيونداي باليسيد” ضمن المكرمين في جوائز “أفضل عشر سيارات”

عمان – حاز الطراز هيونداي باليسيد الذي أطلقته شركة هيونداي مؤخراً، على التكريم ضمن جوائز “أفضل عشر سيارات وفقاً لتجربة المستخدمين” وذلك خلال مؤتمر “جوائز السيارات وفقا لتجارب المستخدمين” Wards 10 Best User Experiences™السنوي الذي أقيم مؤخراً في ميتشاغن بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت النتائج التي فاز بموجبها الطراز باليسيد، أنه بالأخذ بالاعتبار ردة فعل المستخدمين بناء على تجربتهم فإن التصميم الداخلي والابتكارات الهندسية التي توفرها باليسيد، لا تعيد تعريف مفهوم الراحة والملائمة فحسب، بل تبدع مفهوماً جديداً للتصميم الداخلي الفسيح في السيارات العائلية.

ويمنح التصميم الداخلي لسيارة هيونداي باليسيد أجواء أجواء مريحة وآمنة من خلال عوامل التصميم الفاخر والمبتكر، ليتيح للمستخدمين تجربة مريحة ومميزة وغير مسبوقة. وتم تكريم الطراز هيونداي باليسيد نظراً لما يبرزه التصميم من مدى سهولة استخدام التقنيات الخاصة بمساعدة السائق في القيادة، إلى جانب سهولة الوصول للمعلومات وخيارات الترفيه المتعددة، عبر المزايا التقنية التي تضم شاشة عرض بقياس 10 إنش، وشحن لاسلكي، وسبعة مخارج “يو إس بي”، ومراوح التكييف للصف الخلفي، بالإضافة إلى فتحات التكييف السقفية المبتكرة، مما يتيح سهولة كبيرة في التعامل مع السيارة للسائق والركاب على حد سواء. وأشار سانغ يوب لي، نائب أول للرئيس، ورئيس مركز تصميم هيونداي العالمي لدى شركة هيونداي موتور، إلى أن تصميم هيونداي باليسيد لايبرز جانب الفخامة في سيارات SUV الكبيرة وحسب، إنما هو تصميم قائمٌ بالأساس على المنظور الحقيقي للعملاء وتوجهاتهم، من خلال خطوات عمل متأنية واعتبارات دقيقة لنتمكن من إضافة قيمة حقيقية لعملائنا. وأضاف: “حرصنا في تصميم هيونداي باليسيد على توفير الأجواء الداخلية الفسيحة والمريحة للركاب والتي تمكننا في الوقت نفسه من تزويدها بالعديد من الابتكارات التقنية الذكية التي تضفي الكثير من المتعة والإثارة إلى تجربة القيادة”.

ويجمع التصميم الداخلي للمقصورة بين الشعور بالراحة والاسترخاء، ما يخلق بيئة هادئة للمغامرات العائلية وأجواء فسيحة ومريحة.