“هيونداي” تدشن مصنعا جديدا لنظام خلايا الوقود في غوانزو

دبي- أعلنت مجموعة هيونداي موتور العالمية عن توقيعها عقد استثمار مع حكومة مقاطعة “غوانغدونغ” الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج نظام خلايا الوقود البحرية في مدينة “غوانزو”، يعزز الاستثمار هيونداي وريادتها في مجال الهيدروجين ويدعم تقدمها في صناعة الهيدروجين سريعة النمو في الصين.

حضر حفل التوقيع كوانغ غوك لي، رئيس عمليات الصين في المجموعة، وكذلك هيوك جون لي، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الشؤون الحكومية في مجموعة هيونداي بالصين. ومن الجانب الرسمي حضر كل من لين كيشينغ؛ نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة غوانغدونغ، وهو هونغ؛ نائب عمدة حكومة بلدية غوانزو، وتشن يونغ، رئيس منطقة جوانجتشو في حكومة بلدية غوانزو. وتقرر بدء بناء المصنع الشهر المقبل، وأن يتم الانتهاء منه بحلول النصف الثاني من العام 2022، ليكون بذلك أول قاعدة لإنتاج لخلايا الوقود لمجموعة هيونداي خارج كوريا، مع التخطيط لإنتاج 6500 وحدة من أنظمة خلايا الوقود سنويًا. وستعمل المجموعة على زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجياً بما يتماشى مع طلب السوق.

وسيعمل مصنع غوانزو على الاستفادة من الخبرة الواسعة لمجموعة هيونداي في إنتاج نظام خلايا الوقود، كما سيعمل على تأكيد المكانة الريادية والتقنية للصين في صناعة الهيدروجين التي تشهد نموا سريعا لهذا القطاع فيها. وستقوم هيونداي، في المصنع الجديد، بتصنيع أنظمة خلايا الوقود نفسها التي أثبتت جدواها والتي تستخدم في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية NEXO من هيونداي موتور. وستعمل المجموعة كذلك مع الشركات الصينية للمشاركة في المشروع الرائد المتعلق بالهيدروجين التابع لحكومة غوانغدونغ ومبادراتها التي ستساعد هيونداي على الحصول على ميزة تنافسية في صناعة الهيدروجين في الصين. كما تعمل الشركات العالمية من اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى مع الشركاء الصينيين لتطوير التكنولوجيا المتعلقة بمركبات خلايا الوقود وتعزيز صناعة الهيدروجين المحلية.

وأصدرت الجمعية الصينية لمهندسي السيارات خريطة طريق تكنولوجية في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بتوجيه من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، تعكس خريطة طريق طموحة للصين في تعزيز اقتصاد الهيدروجين، مؤكدة أن البلاد تهدف إلى امتلاك مليون مركبة من طراز FCEV تسير في الطرق بحلول العام 2035 وتركز على المركبات التجارية.