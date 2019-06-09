“هيونداي” تدعم مرضى مركز الحسين للسرطان

عمان– تأكيداً على استمرار سياستها الدائمة والراسخة في خدمة المجتمع الأردني، وضمن سعيها الدؤوب في مجال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ودعم المؤسسات الوطنية، قامت مؤسسة الوحدة للتجارة وكلاء هيونداي في الأردن بتقديم تبرع مالي لدعم علاج المرضى الأقل حظاً في مركز الحسين للسرطان.

جاء ذلك التبرع خلال زيارة إلى قسم الأطفال في مركز الحسين للسرطان قام بتنظيمها فريق مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن برعاية الرئيس التنفيدي للمؤسسة السيد حسن عليان، وقد تخللتها عدة فعاليات وأنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال وذويهم بحضور عدد من موظفي مؤسسة الوحدة للتجارة، كما تم توزيع هدايا على الأطفال في نهاية الزيارة.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة “هيونداي الأردن”، مجدي النشاشيبي: “نحن في مؤسسة الوحدة للتجارة فخورون بتعاوننا المستمر مع مؤسسة الحسين للسرطان، ونتواصل مع أبنائنا من مرضى السرطان بشكل مستمر، تأتي هذه الفعالية ضمن نهجنا الراسخ في دعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ، هذا الصرح الوطني الطبي الرائد صاحب الدور الكبير والرسالة السامية في مكافحة السرطان ورعاية المرضى وعلاجهم بأفضل الأساليب الطبية، إإضافة إلى دورهم المهم في نشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع ودعم المرضى في مسيرة كفاحهم ضد السرطان”.

وبدورها، شكرت السيدة نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، مؤسسة الوحدة للتجارة على هذا الدعم الذي جاء تزامناً مع شهر رمضان المبارك، والذي يعكس إيمانهم برسالتنا النبيلة في إنقاذ حياة مرضى السرطان.