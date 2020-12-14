“هيونداي” تطرح الجيل الجديد من سنتافي في الشرق الأوسط

دبي- أطلقت شركة هيونداي موتور سيارتها “سانتافي” المطورة، التي خضعت لعملية إعادة تصميم كاملة لتقديم تجارب قيادة رائعة للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد سيارة سنتافي إحدى أيقونات العلامة التجارية لهيونداي، حيث تحظى بشهرة عريضة، ويعد النموذج الجديد المطور منها خطوة جديدة تخطوها الشركة في مجال التصميم والأداء والابتكار.

حيث تم تحسين طراز الجيل الرابع من سنتافي وتزويده بخصائص أضفت المزيد من الفخامة عليه، مع إضافة العديد من التقنيات الحديثة لتلبية الاحتياجات الكاملة للعائلة، بحيث توفر السيارة الجديدة تجربة قيادة ديناميكية ومريحة للركاب.

وأعيد تصميم سانتافي بالكامل لإضفاء مظهر قوي ممزوج بالروعة الموحية بالرفاهية، إذ يظهر الشكل الخارجي على نحو جريء ويبرز القسم الأمامي مظهرًا حداثياً وجديدًا مختلفاً عن الطرازات السابقة.

وخضعت الشبكة الأمامية المتتالية للتغير لتصبح أكثر لفتا للانتباه، مع ترصيعها الهندسي المميز المدمج مع المصابيح الأمامية.

وتوفر مصابيح القيادة النهارية المصممة على شكل حرف T جنبًا إلى جنب مع المصد الأمامي المنحوت حضوراً مميزاً للغاية وتكمل المظهر القوي للسيارة الجديدة.

فيما يتيح المصد الخلفي مظهرًا منخفضًا وواسعًا يوحي بالثبات على الطريق. ويتأكد الشكل الجريء للسيارة من خلال الخط الأفقي الذي يربط بين المصابيح المركبة وزخرفة الباب الخلفي. كما تعمل المصابيح المدمجة الملتفة على تحسين المظهر بشكل أكبر بفضل التصميم الانسيابي عالي التقنية المميز، وتتناغم تصميمات الإطارات المصنوعة من السبائك الفاخرة أيضًا مع أسلوب سانتافي الجديدة الأنيق والقوي.

وتمتاز بمقصورة داخلية متطورة لرحلات مريحة وسعيدة، فيما تم تجهيز الكونسول المرتفع بأزرار لنقل الحركة، مما يوفر الراحة في تشغيل السيارة، إضافة الى ميزة أمان للمساعدة في منع النقل العرضي.

وتأتي سنتافي مع مجموعة تدمج 64 لونًا للإضاءة المحيطة ونظام شحن لاسلكي للهاتف الذكي لتتكامل فخامة المقصورة.

وتم تزويد الطراز الجديد بخصائص تقنية متطورة، للمساعدة توفير رحلات ممتعة ورائعة للركاب. حيث توفر وحدة شاشة اللمس الصوتية القياسية مقاس 8 بوصات المزيد من الوضوح والراحة، حتى دون استخدام اليدين مع وجود اتصال بلوتوث، إضافة إلى دعم Apple CarPlay و Android Auto.