“هيونداي” تطلق الجيل الرابع من سيارة “توسان”

عمان- الغد – تكشف شركة هيونداي موتورز عن أولى الصور للطراز الجديد من سيارتها توسان 2021 Tucson. وتقوم الشركة بتسليط الضوء على أبرز التطورات على طرأت على الشكل الخارجي الجديد كلياً للسيارة المترقبة خصوصاً نظام الإضاءة الجديد والمبتكر لهيونداي (الإضاءة الخفية البارمترية)، إضافة إلى تتمتع هذهِ السيارة -التي تعد جيلا رابعا لتوسان- بقمرة قيادة مزدوجة جديدة ومطورة بالكامل وبشكل ملموس توفر لمستخدميها والعملاء تجربة مميزة تتسم بالابتكار والتقنية العالية وتعكس روح “توسان” الرائدة، التي تجعل منها واحدة من أشهر السيارات عالمياً في فئتها.

سيتم بث أول مؤتمر صحفي عالمي للسيارة توسان 2021، مباشرة عبر الإنترنت، وذلك في 15 ايلول (سبتمبر) تمام الساعة 3:30 صباحاً بتوقيت السعودية، وسيتوفر الإعلان الترويجي إضافة للصور الأولية للسيارة الجديدة على موقع هيونداي الرسمي، وعلى المنصات الرسمية لها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

صممت هيونداي نقلة جيلها الرابع من توسان مع تجهيزها بالعديد من الخصائص والصفات المتطورة، فلأول مرة سيتوفر تصميمين وقياسين مختلفين للسيارة نفسها في فئة C-SUV تحت الاسم ذاته.

وبهذه المناسبة؛ أعرب نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي، سونغ يوب لي قائلاً:” إن الجيل الرابع من سيارات توسان سيكون مختلفا تماماً ومحدثاً بالكامل، خصوصا مع هوية هيونداي ومفهومها للتصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness، الذي يركز على منح تجربة قيادة مليئة بالشغف لعملائنا. و روعي في تصميم السيارة أن يكون أكثر ابداعاً وجمالاً، فالسيارة المترقبة ستحدث نقلة نوعية في فئة سياراتC-SUV.” ترفع من معايير هذه الفئة وتعكس ريادة توسان عالمياً في واحد من أكثر القطاعات تنافسية”.

ويضيف مفهوم التصميم الرياضي الحسي “Sensuous Sportiness” ، التي تم تقديمها لأول مرة في طراز “إلنترا Elantra” الجديدة، المزيد من القوة والعاطفة أثناء القيادة والتي تضاف إلى تصميم توسان الجديد والرائد بالأبعاد المترية “Parametric Dynamics”.

ويطلق مصممو هيونداي على الهيكل الخارجي الجديد للطراز الجديد من توسان “parametric dynamics”، ذلك أن سطحه يشبه خطوط وحواف الجوهرة، مما يعطي انطباعا فريداً بالتغيير عند رؤيتها. كما تمت إضافة نظام إضاءة مخفية لتتناسب مع المفهوم الديناميكي المتري للتصميم الجديد، ونتدمج المصابيح المبتكرة من هيونداي DRLs (مصابيح القيادة النهارية) بشكل انسيابي مع الشبكة الأمامية التي تشبه الجوهرة والتي تظهر حين تشغيلها فقط.